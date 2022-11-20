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Популярність Пригожина стає небезпечною для путінського режиму – Newsweek

Надія Клочко
glavcom.ua
Популярність Пригожина стає небезпечною для путінського режиму – Newsweek
Вплив Євгена Пригожина на громадську думку у РФ стрімко зростає
фото з відкритих джерел

Оточення російського диктатора усвідомлює вплив Пригожина на громадську думку в країні

Засновник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євген Пригожин отримує все більше уваги в російському інформаційному просторі і посилює власний вплив на рішення президента держави-агресорки Володимира Путіна щодо війни в Україні. Популярність бізнесмена та критика військового командування РФ стають небезпечними для очільника Кремля, якому незабаром доведеться домовлятися з Пригожиним, аби той не створював йому політичної конкуренції. Про це пише Newsweek, посилаючись на російських аналітиків.

У публікації зазначається, що різкі заяви Пригожина про некомпетентність російських військових командирів, а також про відсутність патріотизму у путінських бізнесменів створили образ «голосу народу», який не боїться висловлювати загальну думку на тлі невдач армії РФ в Україні.

Подібну думку висловив також колишній радник Путіна Сергій Марков, який похвалив Пригожина за «чітку позицію».

«Євген Пригожин сказав, що російські олігархи повинні більше допомагати країні, допомагати спецоперації. Російські олігархи, по суті, не заробили свої мільярди, а спритно їх витягли при розподілі спільної радянської власності. А зараз вони намагаються змінити громадянство на ізраїльське, чи вірменське, чи узбецьке і там ці мільярди вкрасти. Так Пригожин стає голосом народу. Тому що він говорить правду», – заявив Марков.

Небезпечну для Путіна популярність Пригожина відзначають і політичні експерти, які прогнозують, що амбіції бізнесмена сягають набагато далі, ніж здається. Науковий співробітник Міжнародного центру оборони та безпеки Іван Кліщ зазначив, що Пригожин, цілком ймовірно, невдовзі стане політичним конкурентом чинного президента Росії.

«Ймовірно, він буде прагнути розширити свій вплив у федеральній політиці. У цьому сенсі Путін буде змушений піти йому назустріч. Інакше він ризикує відштовхнути потужного союзника, який справді може піти проти нього або принаймні припинити співпрацю», – сказав Кліщ.

Як відомо, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжив формування паралельних військових структур у Білгородській та Курській областях, хоча загрози сухопутного вторгнення України на територію Росії немає.

Пригожин останніми місяцями почав активно критикувати військове керівництво Росії на тлі масових провалів армії РФ в Україні.

Повідомлялося, що ПВК «Вагнер» оголосила про створення Центрів «підготовки та управління народним ополченням» у Курській і Бєлгородській областях. 

Цієї осені кількість в’язнів у виправних колоніях РФ скоротилася на 23 тис. осіб, російські ЗМІ пов'язують це з масовим вербуванням ув'язнених на війну проти України. 

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Теги: росія путінський режим путін війна ПВК Вагнера

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