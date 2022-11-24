Пригожин надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду (фото)
На кувалді вигравіровано логотип ПВК «Вагнера» та сліди «крові»
Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», заявив, що вважає Європарламент «розпущеним» та відправив у законодавчий орган закривавлену кувалду у футлярі для скрипки, бо там хочуть визнати компанію терористичною організацією. Про це передають росЗМІ.
На кувалді вигравіровано логотип ПВК «Вагнера» та сліди «крові». Нагадаємо, кувалдою «вагнерівці» вбивають своїх зрадників.
«Не знаю, яким законом керується Європарламент, але за нашим законодавством з сьогоднішнього дня ми оголошуємо Європарламент розпущеним. Але перш ніж дана процедура набуде чинності, мені доручено передати до Європарламенту інформаційний кейс. Якщо у вас є їхній контакт, пропоную зробити це спільно - підготувати та відправити», – заявив Пригожин пропагандистським ЗМІ.
Нагадаємо, російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. При цьому сам засновник ПВК Євген Пригожин позитивно висловився про вбивство, заявивши: «собаці – собача смерть».
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявляє, що росіяни «не мають морального права» засуджувати керівника приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євгена Пригожина, який схвально прокоментував жорстоку страту звільненого з українського полону «вагнерівця» Євгенія Нужина.
До слова, вчора Європарламент визнав Росію державою-спонсоркою тероризму.
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