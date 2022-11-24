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Пригожин надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пригожин надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду (фото)
Кувалдою «вагнерівці» вбивають своїх зрадників
фото з соцмереж

На кувалді вигравіровано логотип ПВК «Вагнера» ​та сліди «крові»

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», заявив, що вважає Європарламент «розпущеним» та відправив у законодавчий орган закривавлену кувалду у футлярі для скрипки, бо там хочуть визнати компанію терористичною організацією. Про це передають росЗМІ.

На кувалді вигравіровано логотип ПВК «Вагнера» ​та сліди «крові». Нагадаємо, кувалдою «вагнерівці» вбивають своїх зрадників.

«Не знаю, яким законом керується Європарламент, але за нашим законодавством з сьогоднішнього дня ми оголошуємо Європарламент розпущеним. Але перш ніж дана процедура набуде чинності, мені доручено передати до Європарламенту інформаційний кейс. Якщо у вас є їхній контакт, пропоную зробити це спільно - підготувати та відправити», – заявив Пригожин пропагандистським ЗМІ.

Пригожин надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду (фото) фото 1

Нагадаємо, російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. При цьому сам засновник ПВК Євген Пригожин позитивно висловився про вбивство, заявивши: «собаці – собача смерть».

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявляє, що росіяни «не мають морального права» засуджувати керівника приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євгена Пригожина, який схвально прокоментував жорстоку страту звільненого з українського полону «вагнерівця» Євгенія Нужина.

До слова, вчора Європарламент визнав Росію державою-спонсоркою тероризму

Читайте також: Навіщо Пригожин хвалиться стратою «вагнерівця»: пояснення Центру стратегічних комунікацій
Теги: Європарламент росіяни ПВК Вагнера

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