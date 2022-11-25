Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту

Очільник МЗС Естонії заявив, що наручники чекатимуть на Пригожина та його поплічників у міжнародному кримінальному суді в Гаазі

Рейнсалу: «Я хотів би, щоб Пригожин прийняв наш невеликий подарунок, який чекає на нього в Гаазі»

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна» і заявив, що хоче подарувати йому наручники. Про це він повідомив у Twitter.

Рейнсалу опублікував відео, в якому розповів, що наручники чекатимуть на Пригожина та його поплічників у міжнародному кримінальному суді в Гаазі, де вони відповідатимуть за свої злочини в Україні.

«Після того, як російський найманець Пригожин послав свій закривавлений молот до Європарламенту, я хотів би, щоб він прийняв наш невеликий подарунок, який чекає на нього в Гаазі», – написав глава МЗС Естонії.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) November 25, 2022

Нагадаємо, Пригожин заявив, що вважає Європарламент «розпущеним» та відправив у законодавчий орган закривавлену кувалду у футлярі для скрипки, бо там хочуть визнати компанію терористичною організацією. На кувалді дуло вигравіровано логотип ПВК «Вагнера» ​та сліди «крові». Кувалдою «вагнерівці» вбивають своїх зрадників.

Раніше видання Newsweek, посилаючись на російських аналітиків, повідомило, що Пригожин отримує все більше уваги в російському інформаційному просторі і посилює власний вплив на рішення президента держави-агресорки Володимира Путіна щодо війни в Україні. Популярність бізнесмена та критика військового командування РФ стають небезпечними для очільника Кремля, якому незабаром доведеться домовлятися з Пригожиним, аби той не створював йому політичної конкуренції.