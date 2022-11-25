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Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту
Очільник МЗС Естонії заявив, що наручники чекатимуть на Пригожина та його поплічників у міжнародному кримінальному суді в Гаазі
фото з відкритих джерел

Рейнсалу: «Я хотів би, щоб Пригожин прийняв наш невеликий подарунок, який чекає на нього в Гаазі»

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна» і заявив, що хоче подарувати йому наручники. Про це він повідомив у Twitter.

Рейнсалу опублікував відео, в якому розповів, що наручники чекатимуть на Пригожина та його поплічників у міжнародному кримінальному суді в Гаазі, де вони відповідатимуть за свої злочини в Україні.

«Після того, як російський найманець Пригожин послав свій закривавлений молот до Європарламенту, я хотів би, щоб він прийняв наш невеликий подарунок, який чекає на нього в Гаазі», – написав глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, Пригожин заявив, що вважає Європарламент «розпущеним» та відправив у законодавчий орган закривавлену кувалду у футлярі для скрипки, бо там хочуть визнати компанію терористичною організацією. На кувалді дуло вигравіровано логотип ПВК «Вагнера» ​та сліди «крові». Кувалдою «вагнерівці» вбивають своїх зрадників.

Раніше видання Newsweek, посилаючись на російських аналітиків, повідомило, що Пригожин отримує все більше уваги в російському інформаційному просторі і посилює власний вплив на рішення президента держави-агресорки Володимира Путіна щодо війни в Україні. Популярність бізнесмена та критика військового командування РФ стають небезпечними для очільника Кремля, якому незабаром доведеться домовлятися з Пригожиним, аби той не створював йому політичної конкуренції.

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Теги: Європарламент Молот подарунок ПВК Вагнера Естонія Єврокомісія

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