Джонсон розповів, як країни ЄС реагували на перспективу вторгнення Росії в Україну

Джонсон розповів, як деякі партнери України ставилися до загрози повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ до 24 лютого

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Франція «заперечувала» перспективу російського вторгнення в Україну, і звинуватив уряд Німеччини в тому, що він спочатку вважав, що швидка поразка України – це краще за тривалий конфлікт. Про це Борис Джонсон розповів в інтерв'ю CNN.

Політик зауважив, що ставлення держав до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого було дуже різним. Проте згодом європейські країни об'єдналися навколо України і надають їй непохитну підтримку дотепер.

«Ця подія була величезним шоком... Ми бачили, як стягуються батальйонні тактичні групи Росії, але різні країни мали дуже різні погляди на це. На певному етапі німецька позиція полягала в тому, що коли таке станеться, то це буде катастрофа, але було б краще, якби все це швидко закінчилося», – розповів Джонсон.

Він зазначив, що Німеччина вважала війну катастрофою, проте хотіла, щоб все закінчилось швидко – Україна капітулювала та можна було продовжити співпрацю з РФ. Франція ж до кінця не вірила, що РФ може почати таке криваве вторгнення.

«Німецька точка зору на певному етапі полягала в тому, що якщо це станеться, – це буде катастрофа. Тому буде краще, щоб усе швидко закінчилося, а Україна розпалася. Виправдовуючись, вони посилалися на всілякі серйозні економічні причини. Я не міг цього підтримати, я вважав, що це неправильний погляд. Але я можу зрозуміти, чому вони так думали і відчували», – сказав Джонсон.

Крім того, Джонсон розкритикував реакцію Італії на загрозу російського вторгнення. Він зазначив, що уряд країни на чолі з уже експрем'єром Маріо Драгі «на початковому етапі просто сказав, що вони не зможуть підтримати позицію, яку ми займали», через їхню величезну залежність від російських енергоресурсів.

Джонсон сказав, що після того, як Росія напала на Україну в лютому, ставлення по всій Європі швидко змінилося.

«Після всіх моїх тривог я віддаю належне діям ЄС. Вони об'єдналися. Санкції були жорсткими», – продовжив Джонсон.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що Путін навряд чи використає ядерну зброю у війні проти України. Якщо ж він це зробить, то це стане для нього і Росії «повною катастрофою».