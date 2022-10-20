Борис Джонсон повернеться? Українці бурхливо відреагували на події у Британії

Джонсон побореться за посаду прем’єра Британії – Times

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висуне свою кандидатуру на наступних виборах очільника британського уряду на тлі відставки Ліз Трасс, яка обіймала посаду протягом 44 днів. Про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела.

«Мені сказали, що Борис Джонсон, як очікується, братиме участь у конкурсі лідерів консерваторів (на посаду прем’єра – ред.). Він проводить зондування, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів», – написав у своєму Twitter політичний редактор видання Стівен Суінфорд.

Як зазначає видання, кілька депутатів-консерваторів уже пропонують, щоб він замінив Трасс.

20 жовтня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про свою відставку з поста лідера Консервативної партії на тлі політичної кризи. Трасс залишатиметься на посаді прем'єр-міністерки, поки не буде обраний її наступник.

Трасс офіційно стала прем'єркою 6 вересня 2022 року, замінивши на цій посаді Бориса Джонсона.

Згідно з опитуванням YouGov Political Research, кожен третій представник Торі хотів би повернути на посаду прем’єра Бориса Джонсона.

Тим часом українці у соцмережах бурхливо відреагували на імовірне повернення Джонсона на посаду прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи «Консерватори-друзі України».