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Путін божевільний, якщо це зробить: Джонсон емоційно прокоментував ядерну загрозу РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін божевільний, якщо це зробить: Джонсон емоційно прокоментував ядерну загрозу РФ
Джонсон вважає, що Путін «втратить значну частину мовчазної підтримки», якщо наважиться на ядерний удар
фото з відкритих джерел

Джонсон наголосив, що Росія, у випадку використання ядерної зброї, одразу отримає відповідь від НАТО

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи використає ядерну зброю у війні проти України. Якщо ж він це зробить, то це стане для нього і Росії «повною катастрофою». Про це заявив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю Sky News.

«Я не думаю, що він це зробить. Він був би божевільним, якби зробив це», – заявив Джонсон.

Він також наголосив, що використання ядерної зброї стане «повною катастрофою» як для Путінського режиму, так і для Росії. Її економіка в такому випадку буде повністю заморожена, а сам диктатор «втратить значну частину мовчазної підтримки, яка в нього досі є» – в тому числі, і від Китаю.

«Багато хто хоче дати Путіну певний кредит довіри. Цього не стане, щойно він зробить щось подібне. Він також суттєво втратить покровительство китайців. І у своїй власній країні, я думаю, він викличе абсолютно істеричну реакцію», – вважає Джонсон.

Колишній прем’єр Британії наголосив на своїй упевненості, що Україна «абсолютно неминуче» переможе у війні з Росією. «Ми повинні виявити стратегічне терпіння і продовжувати їх підтримувати», – додав він.

Також Джонсон наголосив, що Росія, у випадку використання ядерної зброї, одразу отримає відповідь від НАТО.

Нагадаємо, заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв знову взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. Днями президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.

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Теги: росія Боріс Джонсон Вашингтон президент ядерна зброя путін геноцид міністр економіка диктатор

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