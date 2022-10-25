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Борис Джонсон продовжить просування підтримки України країнами Заходу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Борис Джонсон продовжить просування підтримки України країнами Заходу
Джонсон й надалі підтримуватиме Україну
фото з відкритих джерел

Борис Джонсон дуже переживає через війну в Україні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір продовжити просування підтримки України країнами Заходу. Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, Джонсон бажає знайти застосування позиції, яку він створив, коли обіймав посаду прем'єра, як один з основних факторів рушійної сили західної підтримки України у війні з росією.

«Союзники Джонсона заявили, що він планував проводити більше часу у Вашингтоні для просування ідей щодо міжпартійної підтримки України в США», – пише видання.

Як заявив один із друзів експрем'єра, поки для таких цілей немає якоїсь офіційної посади, але Джонсон «дуже переживає через ситуацію в Україні».

Нагадаємо, у четвер, 20 жовтня, Елізабет Трасс подала у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. ЗМІ повідомили, що причиною став провал програми порятунку економіки, яку вона лобіювала.

21 жовтня Борис Джонсон повернувся з відпустки до Великої Британії й анонсував боротьбу за посаду прем’єра. Також свої кандидатури висунули Пенні Мордонт і Ріші Сунак.

Згодом стало відомо, що Борис Джонсон відмовився від лідерської гонки консерваторів.

Читайте також: Чому не треба дивуватись через відставку Елізабет Трасс
Теги: Україна Велика Британія Борис Джонсон

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