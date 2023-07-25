Газети Ізраїлю сьогодні вийшли із чорними першими шпальтами: причина (фотофакт)

Громадяни Ізраїлю масово протестують проти нової судової реформи

Сьогодні на перших шпальтах ізраїльських газет замість звичних фото – чорні прямокутники і під ними лаконічний напис «Чорний день для ізраїльської демократії». Це своєрідний протест проти того, що напередодні парламент схвалив першу частину судової реформи, яка спричинила найбільші протести в історії країни. Фотографію газет опублікував Telegram-канал «Східний синдром».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише The Times of Israel напередодні Кнесет (парламент Ізраїлю – «Главком») ухвалив перший законопроект із пакету про судову реформу, що обмежує право Верховного суду скасовувати рішення, ухвалені урядом.

Після ухвалення законопроекту в Ізраїлі відновилися протести проти судової реформи, що почалися ще на початку 2023 року. На ці акції виходили сотні тисяч людей, вони стали найбільшими історії країни. До пізньої ночі продовжувалися протести у Тель-Авіві та інших ізраїльських містах

Будь ласка, читайте текст після реклами

Учасники мітингів перекрили дороги в Єрусалимі, Тель-Авіві, Хайфі та інших містах, пише видання. На шосе в Центральному окрузі Ізраїлю автомобіль в'їхав до учасників акції протесту, збивши кількох людей. Поліція застосувала водомети, щоб розігнати тисячі демонстрантів, які перекрили ключові дороги у Тель-Авіві та Єрусалимі. Повідомляється про 33 затриманих протягом останньої ночі.

Що за реформа?

Вчора 64 депутати Кнесета зі 120 проголосували у понеділок за реформу, суть якої – позбавити суд права скасовувати дії уряду, які той вважає необґрунтованими, та змінити порядок відбору суддів. Депутати від опозиції масово залишили залу засідань, що залишилися під час голосування кричали «Ганьба!. Противники нового закону стверджують, що він дає надто багато влади політикам і загрожує демократії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав правову реформу «необхідним демократичним кроком».

«Сьогодні ми здійснили необхідний демократичний крок. Цей крок спрямований на відновлення рівноваги між гілками влади, яка існувала 50 років тому, коли судді не мали можливості скасовувати рішення уряду, які вважали «необґрунтованими». Ми прийняли «поправку про розумність», щоб обраний уряд міг проводити політику відповідно до рішення більшості громадян країни», – сказав Беньямін Нетаньягу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сумним днем» назвав цей понеділок лідер опозиції Яїр Лапід, відмовившись визнати перемогу правлячої коаліції, оскільки вжитий владою захід «руйнує демократію». «Викликає жаль, що законопроект був прийнятий з такою незначною більшістю», – відреагували на рішення влади Ізраїлю в Білому домі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу цими вихідними переніс операцію в медичному центрі Шеба міста Тель-Хашомер. Йому у суботу ввечері лікарі встановили кардіостимулятор. Медики центру Шеба заявили в неділю вранці, що операція пройшла успішно, він не спить і з ним усе гаразд. У понеділок політик заявив, що почувається добре, і готовий вже у сьогодні, 24 липня, відновити роботу.