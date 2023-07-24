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Беньямін Нетаньягу розповів, що робитиме після операції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Беньямін Нетаньягу розповів, що робитиме після операції
Лікарі зробили операцію Беньяміну Нетаньягу
фото: Jerusalem Post

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив що відразу після виходу з лікарні готовий приступити до роботи

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу цими вихідними  переніс операцію в медичному центрі Шеба міста Тель-Хашомер. Йому у суботу ввечері лікарі встановили кардіостимулятор. Медики центру Шеба заявили в неділю вранці, що операція пройшла успішно, він не спить і з ним усе гаразд. 

У неділю вдень Нетаньягу опублікував відео, в якому подякував прихильникам за побажання йому здоров’я та медичному персоналу за лікування, підкресливши, що він «почувається чудово».

У понеділок політик заявив, що почувається добре, і готовий вже у сьогодні, 24 липня, відновити роботу. Про це пише Jerusalem Post.  «Як бачите, у мене все добре», – наводить ЗМІ його слова.

Як пояснює видання, попереднього разу після низки обстежень прем'єр-міністра виписали з лікарні з холтерівським монітором – різновидом портативної електрокардіограми для моніторингу серцевої діяльності. У суботу ввечері пристрій виявив проблему тож лікарі Нетаньягу порадили йому негайно зробити операцію.

За повідомленням  видання, Беньямін Нетаньягу очікує, що в понеділок його випишуть з лікарні і пізніше того ж дня він вже буде в Кнесеті на голосуванні щодо судової реформи, що викликає гострі суперечки в країні.

Раніше Нетаньягу повідомив, щонібито перегрівся на сонці, через що 15 липня був доправлений до лікарні і заявляв, що почувається дуже добре. 

Як зазначалось, Нетаньягу пройшов планове обстеження після того як лікарі постановили, що він страждає від зневоднення. Під час первинних аналізів нічого загрозливого не було виявлено.

У лікарні Нетаньягу записав відеозвернення, у якому сказав, що 14 липня був із дружиною на Галілейському морі, на сонці, без головного убору і без води. За словами політика, це була не найкраща ідея.

Нагадаємо, 15 липня прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу доправили у відділення невідкладної допомоги. Він скаржився на погане самопочуття

Читайте також: Прем'єр Ізраїлю назвав причину своєї госпіталізації (відео)

Теги: міністр політика Беньямін Нетаньягу відео

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