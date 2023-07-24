Взяти приклад з Ізраїлю чи дочекатись перемоги: коли Україна відновить авіарейси

Іноземні авіакомпанії полетять в Україну лише тоді, коли будуть впевнені у безпеці, а також побачать приклади сміливих першопрохідців

Практично всі українські аеропорти, що діяли до лютого 2022 року, а також значна кількість військових аеродромів пошкоджені через повітряні атаки ворога

У розпал літа та відпусток, на кордоні з сусідніми державами, у нескінченних чергах стоять тисячі автівок та сотні автобусів переважно з тими українцями, які їдуть на відпочинок. З початком повномасштабної війни авіасполучення України зі світом припинилося. Тож відтоді, щоб відлетіти до інших країн, українці використовують польські, румунські та угорські аеропорти, унаслідок чого нині переполох на пунктах пропуску при виїзді з України.

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З початку російського вторгнення небо над Україною для громадян країни асоціюється виключно із небезпекою. Замість ворожих ракет та іранських дронів мільйони українців мріють побачити над своїм містом пасажирський лайнер, що заходить на посадку.

Однак під час воєнного стану повітряний простір для цивільної авіації залишається закритим. Запуск дронів для громадян та бізнесу також під забороною. Тобто в небі над Україною працює виключно військова авіація, зокрема безпілотники.

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Відсутність авіаперевезень практично відкинула транспортні можливості України на сторіччя тому. Адже закриття неба для цивільної авіації негативно впливає на економіку, суттєво обмежує мобільність населення та логістику вантажів.

Одним із головних викликів війни для авіаційної галузі стало руйнування інфраструктури. Практично всі українські аеропорти, що діяли до лютого 2022 року, а також значна кількість військових аеродромів пошкоджені через повітряні атаки ворога.

Які аеропорти може відкрити Україна під час війни?

Ще минулого року обнадійливі прогнози прозвучали від міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, який зауважив, що Львівський аеропорт може бути першим у відновленні авіарейсів. Тоді ініціативу підхопив мер Львова Андрій Садовий, який зазначив, що технічно Львівський аеропорт готовий до запуску, але головним залишається безпекове питання.

Міжнародний аеропорт «Львів» – третій за пасажиропотоком аеропорт України після «Борисполя» і «Жулян» фото з відкритих джерел

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна могла б відновити роботу як мінімум одного аеропорту, але лише в тому випадку, якщо західні союзники передадуть винищувачі. «Якби ми мали F-16, і вони патрулювали українське небо, то принаймні аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати й узагалі ні про що не турбуватися», – повідомив Кулеба.

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Аеропорт «Львів» – найбільший авіавузол країни в західному регіоні фото з відкритих джерел

Також минулого літа у фокусі уваги також опинився аеропорт Ужгорода, якому Закарпатська облрада виділила 26 млн грн. Основною перевагою аеропорту є те, що борт, що злітає, практично відразу потрапляє в небо ЄС, а не України. Адже злітно-посадкова смуга розташована за кількасот метрів від українсько-словацького кордону, і при її використанні доводиться заходити в повітряний простір Словаччини.

Аеропорт «Ужгород» фото з відкритих джерел

Однак пізніше голова Закарпатської ОДА Віктор Микита був змушений «відкоригувати інформацію, яку розповсюдили певні функціонери щодо роботи міжнародного аеропорту Ужгород». За його словами, заяви про відновлення роботи летовища – це не більше, ніж бажання та наміри. Перевізник повинен забезпечити безпеку літакам та пасажирам – ще перед війною страхові компанії припинили покривати військові ризики для перельотів в повітряному просторі Україні. Фактично це означало, що авіакомпаніям заборонено виконувати рейси до України.

Аеропорт «Ужгород» фото з відкритих джерел

Крім того, заважає те, що світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси. У перспективі обласні чиновники можуть скористатися вимушеною паузою з польотами на користь розвитку летовища: завершити проєктні роботи, запустити будівництво нової пасажирської інфраструктури аеродрому, оновити обладнання смуги.

Що кажуть представники авіакомпаній?

Поки Росія має достатньо крилатих ракет, які долітають навіть до території Польщі й Молдови, у небезпеці всі наші аеропорти. Навіть після перемоги. Відкрити небо реально, якщо в нас буде достатньо систем ППО для захисту летовищ. У світі є приклади, коли в країнах, де постійні повітряні загрози, цивільна авіація виконує рейси – наприклад, Ізраїль, Судан чи країни Близького Сходу.

«Є приклади таких випадків у світі, коли є небезпека, і вона може прилетіти кожен день, а рейси виконуються. Зокрема, це приклад Ізраїлю та аеропорту «Бен Гуріон». Країна живе у постійних терористичних атаках. Але люди літають і рейсів дуже багато.

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На мою думку, можливо зробити такі умови, щоб з аеропорту «Львів» було так само багато рейсів і гарантії безпеки. Але це треба робити не тільки на паперах. Має бути фізична безпека. Після того, як ми закриємо небо над містом і аеропортом, ми маємо бути впевненими, що цих заходів буде достатньо. Тобто після того, як нам скажуть, що аеропорт готовий і завтра наш літак може вилітати, я як керівник авіакомпанії буду проводити оцінку ризиків зі своїм персоналом щодо того, чи нашій авіакомпанії прийнятні ті ризики, чи ми не будемо починати рейси.

Ми будемо відповідати за життя людей. І поки ми не будемо впевнені в тому, що ризики потрапляння ракет чи інших інцидентів з нашими літаками, пасажирами та персоналом будуть мінімальні, тоді ми розпочнемо польоти», – пояснив генеральний директор авіакомпанії Bees Airline Євген Хайнацький.

Як відомо, лоукостер Ryanair може відновити невелику кількість рейсів в Україну до кінця 2023 року. Усе залежить від того, чи вдасться переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними, а літак захищеним від безпілотників та ракет, як це відбувається в Ізраїлі.

«Це буде орієнтовно 20 чи 25 європейських міст на рейсах з Києва, приблизно 10 – зі Львова, і наступні пʼять міст – з Одеси. І це стане можливим буквально за шість тижнів після відкриття неба. Усі вони будуть в один день. Але основними містами, з яких ми думаємо почати, будуть, очевидно, Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам і Париж. Отже, це всі основні міста. І оскільки у нас є літаки, які базуються в цих містах, ми можемо просто розвернути ці літаки на обслуговування Києва та Львова», – зазначив CEO Ryanair Майкл О’Лірі.

«Подивіться, що робить ізраїльська влада. Ми працюємо в Ізраїлі та за його межами. Летимо в аеропорт Тель-Авів. Час від часу із Західного берега лунають ракети, а ХАМАС запускає ракети. Отже, все можливо. Але потрібно переконати європейські органи безпеки, що виконання польотів буде безпечним. Влада повинна показати, що вони можуть захистити рейси, які прямують до Києва та Львова, тому що без цього органи безпеки та страхові компанії не дозволять здійснювати рейси. Україна має продемонструвати, що вона безпечна і може захистити авіарейси», – додав генеральний директор Ryanair.

За його інформацією, зараз Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси до України. Водночас О’Лірі наголосив, що якщо Україні не вдасться переконати EASA – Європейське агентство авіаційної безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва та Львова безпечно, то відновити польоти компанія не зможе.

«Ніхто не знає, що буде з війною. Я думаю, ми повинні бути оптимістами. Наразі міністерство (Міністерство відновлення – «Главком») працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми будемо виконувати ці рейси. Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який знаходиться всього в 10 хв їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно і вони (місцева влада – «Главком») можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси (в Україну – «Главком»)», – сказав CEO Ryanair Майкл О’Лірі.

Проте має значення розмір країни. До слова, Ізраїль набагато менший за Україну і його значно легше захистити. А система захисту там уже десятки років. До того ж діють і світові гарантії безпеки.

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Відновлення авіарейсів: що далі?

Для безпеки в майбутньому доведеться літати на невеликих, ближньомагістральних літаках. Вони швидко обслуговуються, змінюють маршрут, вміщують невелику кількість пасажирів, і в разі небезпеки всіх можна швидше евакуювати.

«Треба розуміти, що аеропорти України перебувають під постійною небезпекою від потенційних обстрілів і на відміну від, наприклад, зернової ініціативи, за якою – гарантію перевезень забезпечують міжнародні організації, зокрема ООН, і цей процес триває поки що безпечно та без інцидентів, то авіаційне відновлення польотів буде значно складніше. Адже організація авіаційного чи ракетного обстрілу керованим високоточним озброєнням для ворога займає достатньо короткий проміжок часу.

Наші Збройні сили мають гарантувати, що такі ракети будуть збиті. Крім того, гарантій наших військових для діяльності аеропортів, на мою думку, недостатньо. Потрібні гарантії наших союзників. Мова йде про те, щоби системи протиракетної оборони країн Євросоюзу використовувалися на території України в разі такого обстрілу. І це одна з ключових проблем, вирішення якої уможливить використання наших аеропортів для цивільних потреб», – наголосив експерт з питань авіації та інфраструктури, член Львівського оборонного кластера Кирило Новіков.

Однак навіть після української перемоги та скасування воєнного стану відновлення польотів цивільної авіації відбуватиметься поступово. Спочатку потрібно проінспектувати стан аеродромів, їх злітних смуг та терміналів, відновити необхідний персонал, і там, де потрібно, пройти сертифікаційні процедури. Це може зайняти до пів року. Авіаперевізникам потрібно буде повернути до роботи персонал і повітряні судна, домовитися з лізингодавцями та страховими компаніями, що також буде непросто.

«Звичайно, перші рік чи два після відкриття України буде важко. Мине кілька років, перш ніж повернуться туристи. Отже, попереду багато важкої роботи, робота в напрямку низьких тарифів, що неможливо без партнерства з українськими аеропортами.

Ціна – велика для всіх нас. Україна – країна з населенням близько 42 мільйонів. Таким чином, це фактично таке ж населення, як і Польща, і наразі Польща має майже втричі більше авіасполучення, ніж Україна. Нам потрібно повторити цей успіх тут, в Україні», – наголосив CEO Ryanair Майкл О’Лірі.

«Забезпечити рейс можна дуже швидко, але для повноцінного запуску оперування в довоєнних обсягах, я вважаю, знадобляться кілька місяців. Зруйновані летовища я взагалі не беру до уваги», – зауважив генеральний директор української авіакомпанії SkyUp Дмитро Сєроухов.

Іноземні авіакомпанії полетять в Україну лише тоді, коли будуть впевнені у безпеці, а також побачать приклади сміливих першопрохідців. Тут варто згадати і про ідею президента Володимира Зеленського про створення національного авіаперевізника. З огляду на те, що не всі авіакомпанії переживуть війну або зможуть відновити свою мережу маршрутів і виконувати необхідні для країни рейси, такий крок може виявитися досить своєчасним.

«У вас є аеропорти, зручності чудові. Люди працьовиті та віддані справі. Ось чому я кажу, що Україні потрібен такий план, як план Маршалла, для відновлення української авіації.

Я від усього серця бажаю українському народу перемоги над Росією та вступу до Європейського Союзу. Чого Путін досяг у цій війні – це те, що Україна ніколи, ніколи не дивитиметься на схід у бік Росії. Путін зумів об’єднати Європу, об’єднати НАТО, але він провалив майже все, чого планував досягти в Україні. Демагоги мають програти. Демократія переможе», – запевнив генеральний директор Ryanair.

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Нагадаємо, вночі 24 лютого 2022 року повітряний простір над Україною закрили для польотів цивільної авіації. Також заборона на польоти була введена над територіями Росії, які межують з Україною.

Зауважимо, Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) опублікувала весняний звіт, у якому йшлося про те, що обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії діятимуть до 2029 року. Серед перерахованих причин припинення польотів цивільної авіації – повномасштабна війна в Україні. Раніше Украерорух повідомив, що повітряний простір відкриється одразу після закінчення війни.

Раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт «Львів» може частково відновити роботу.