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Генеральним секретарем НАТО вперше може стати жінка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Генеральним секретарем НАТО вперше може стати жінка
Метте Фредеріксен може очолити
фото з відкритих джерел

Метте Фредеріксен, датський політик, прем'єр-міністр Данії з 27 червня 2019 року

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен «серйозно розглядають» на посаду нового генерального секретаря НАТО. Про це пише видання Politico, посилаючись на власні джерела.

Чиновник із Центральної Європи, ім'я якого не розкривається, назвав Фредеріксен кандидатурою на посаду нового генсека НАТО. За його словами, політика з Данії розглядає на цю посаду низка великих союзників, оскільки країни альянсу хочуть бачити на чолі організації людини, яка керує урядом. Крім того, оскільки попередні генсеки були чоловіками, зараз держави зацікавлені у кандидаті-жінку.

Метте Фредеріксен, датський політик, прем'єр-міністр Данії з 27 червня 2019 року. Депутат однопалатного парламенту Данії (фолькетингу) від округу Копенгаген із 2001 року. Також Метте Фредеріксен була міністром зайнятості з 2011 по 2014 рік, міністром юстиції з 2014 по 2015 рік в уряді Хелле Торнінг-Шмітт . Метте Фредеріксен – лідер Соціал-демократичної партії з 28 червня 2015 року.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Заходу надали українській армії допомогу для деокупації територій, однак не можна недооцінювати противника. За словами генсека НАТО, війна за своєю природою непередбачувана, попри це Україна вже доводила, що здатна на деокупацію територій.

Столтенберг вважає, що все озброєння та підготовка для бійців Збройних сил від країн НАТО, зокрема дев'ять добре навчених та оснащених бригад, мають допомогти звільнити від російських окупантів більше території під час майбутнього контрнаступу.

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Теги: архітектура політика жінка НАТО міністр

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