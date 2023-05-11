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Не треба недооцінювати росіян: генсек НАТО про контрнаступ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Не треба недооцінювати росіян: генсек НАТО про контрнаступ
Загарбники закріпилися на тимчасово окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Окупанти змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Заходу надали українській армії допомогу для деокупації територій, однак не можна недооцінювати противника. Про це він повідомив CNN.

За словами генсека НАТО, війна за своєю природою непередбачувана, попри це Україна вже доводила, що здатна на деокупацію територій.

Столтенберг вважає, що все озброєння та підготовка для бійців Збройних сил від країн НАТО, зокрема дев'ять добре навчених та оснащених бригад, мають допомогти звільнити від російських окупантів більше території під час майбутнього контрнаступу.

«Але ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статичною довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ», – зауважив генсек.

Водночас, за його словами, українські сили отримали від Заходу необхідне обладнання, а військовослужбовці пройшли навчання.

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що військово-політичне керівництво України розробило відразу кілька сценаріїв контрнаступу ЗСУ, але жоден із варіантів ще не був затверджений президентом Володимиром Зеленським. 

У той же час голова МЗС Великої Британії вже уявив, яким може бути контрнаступ ЗСУ.

На Банковій заявили, що контрнаступ Збройних сил України це не питання тижня чи місяця і не варто розглядати його як велику вирішальну битву.

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Теги: контрнаступ Єнс Столтенберг Україна війна

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