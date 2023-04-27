Саміт НАТО у Вільнюсі: Столтенберг розповів про плани щодо України

Члени НАТО на саміті обговорять посилення оборони країн-учасників альянсу

На літньому саміті у Вільнюсі країни НАТО обговорять допомогу Українф. Зокрема, однією з головних тем буде розробка багаторічної програми для України. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, на майбутньому саміті НАТО планує активізувати для України багаторічну програму підтримки. Вона допоможе українській армії перейти з радянського до «натовського» типу озброєння.

«Ми чітко дали зрозуміти, що будемо продовжувати підтримувати, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Я також очікую, що на Вільнюському саміті члени альянсу погодять багаторічну програму. Ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів, доктрин обладнання до стандартів і доктрин НАТО, а також забезпечити повну взаємосумісність з НАТО», – заявив Столтенберг.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також, за словами генсека, члени НАТО на саміті обговорять посилення оборони країн-учасників альянсу. Зокрема, мова йде про збільшення бюджетів на оборону. «Тому що в більш небезпечному світі ми повинні інвестувати більше і краще в нашу оборону», – наголосив він.

До відома саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі (столиці Литви) 11-12 липня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО.