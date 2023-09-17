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Генсек НАТО закликав готуватися до довгої війни в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генсек НАТО закликав готуватися до довгої війни в Україні
Єнс Столтенберг
фото: AP / Olivier Matthys

Столтенберг: «Після перемоги Україна має отримати гарантії безпеки»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме ще довго, тож до цього потрібно бути готовими. Про це він заявив в інтерв’ю в інтерв'ю Spiegel.

На думку Столтенберга, більшість воєн тривають довше, ніж прогнозується на їх початку. Відтак Альянс має готуватися до тривалої війни в Україні.

«Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати: якщо президент (Володимир Зеленський – «Главком») та українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир», – пояснив генсек НАТО.

Також він додав, що після завершення війни Україна має отримати гарантії безпеки від союхників, щоб російська агресія проти нашої країни більше не повторилася.

«Мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала. Ми не можемо більше дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі», – наголосив генсек.

Крім того, він висловив рішучу впевненість, що зрештою Україна буде членом НАТО.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що контрнаступ Збройних сил Україна поступово набирає обертів, українські воїни змогли прорвати оборонні лінії російських військ.

До слова, триває 571-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення контрнаступу на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Теги: Єнс Столтенберг Україна війна НАТО

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