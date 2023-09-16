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У Києві відбулась акція пам’яті Гонгадзе і всіх убитих українських журналістів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві відбулась акція пам’яті Гонгадзе і всіх убитих українських журналістів
Під час акції відбулось відкриття фотовиставки The War Is Not Over Yet
фото: скріншот із відео

Сьогодні 23-ті роковини вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе

У суботу, 16 вересня, в Іллінському сквері в Києві відбулась акція пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх вбитих українських журналістів, приурочена до 23-х роковин вбивства українського журналіста. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Під час акції журналісти й правозахисники згадали:

  • про внесок Георгія Гонгадзе у боротьбу проти агресивної зовнішньої політики Росії, яку та вела проти сусідніх країн протягом багатьох століть;
  • про українських та закордонних журналістів, вбитих російськими військами від початку вторгнення на територію України;
  • про злочини та утиски проти громадянських журналістів, які окупаційна російська влада вчиняє в окупованому Криму та на інших тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Під час акції відбулось відкриття фотовиставки The War Is Not Over Yet про злочини Росії проти медіа та журналістів в Україні після 24 лютого 2022 року.

Як відомо, Георгій Гонгазде зник 16 вересня 2000 року. 2 листопада в Таращанському лісі знайшли обезголовлене тіло, в якому друзі та родичі впізнали тіло журналіста. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста та порушила справу за статтею «Навмисне вбивство». І тільки у вересні 2002 року Генпрокуратура визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.

У 2009 році в Київській області були виявлені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

Читайте також: Справа Гонгадзе. Рано чи пізно винні будуть покарані

Теги: війна вбивство Георгій Гонгадзе журналіст

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