Експосол США в Росії розкрив найбільший страх Путіна

Багато хто вважає, що Путін боїться перенесення війни на територію Росії, але це не так

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол заявив, що найбільшим страхом Путіна є перенесення війни на територію окупованого Криму. Про це він сказав в інтерв'ю «Еспресо».

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Макфол пояснив, багато хто вважає, що Путін боїться перенесення війни на територію Росії, проте дипломат наголосив, що це не так. На його думку, найбільшим страхом Путіна є те, що Україна зможе повернути собі окупований Крим.

«Я думаю, що найбільше він боїться втрати Криму. Він боїться перенесення війни в Крим, у вашу країну, а не в його. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у Росії легітимність його війни», – зауважив Макфол.

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Нагадаємо, 19 серпня президент Володимир Путін здійснив візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, розташованого приблизно за 160 км від лінії фронту. У штабі розміщуються співробітники, які ведуть війну проти України.

До слова, російський диктатор Володимир Путін готується здійснити свій перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей.