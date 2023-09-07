Столтенберг: Український контрнаступ поступово набирає обертів

Генсек НАТО вважає, що російська армія, яка раніше вважалася другою у світі за потужністю, перетворилася нині у другу в Україні

Контрнаступ Збройних сил Україна поступово набирає обертів, українські воїни змогли прорвати оборонні лінії російських військ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу перед депутатами Європейського парламенту, повідомляє Sky News.

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За словами Столтенберга, попри складні бої, контрнаступ українських воїнів поступово набирає обертів та «приносити плоди». «Українці поступово завойовують позиції. Це важкі бої, складні бої, але вони змогли прорвати оборонні лінії російських сил. І вони просуваються вперед», – заявив генеральний секретар НАТО.

Столтенберг вважає, що українські військові доводять, що російська армія, яка раніше вважалася другою у світі за потужністю, перетворилася нині у другу в Україні.

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Триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.