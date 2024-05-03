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Reuters: Глава ЦРУ таємно прилетів до Єгипту для перемовин про перемир’я в Газі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Reuters: Глава ЦРУ таємно прилетів до Єгипту для перемовин про перемир’я в Газі
Каїр стурбований перспективами сухопутної ізраїльської операції проти ХАМАСу у місті Рафах на півдні Гази
фото з відкритих джерел

Єгипет разом і Катаром та США виступають головними посередниками у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАСом стосовно звільнення заручників та припинення вогню у Газі

Глава ЦРУ Вільям Бернс таємно прибув до Каїру, щоб взяти участь у перемовинах щодо можливого перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом. Про це із посиланням на власні джерела пише Reuters.

«Директор ЦРУ Вільям Бернс у п’ятницю прибув до столиці Єгипту, Каїру, для участі у зустрічах щодо конфлікту у Газі», - йдеться у матеріалі.

Єгипет разом і Катаром та США виступають головними посередниками у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАСом стосовно звільнення заручників та припинення вогню у Газі.

«Минулого місяця Єгипет розпочав нові зусилля із відновлення перемовин. Каїр стурбований перспективами сухопутної ізраїльської операції проти ХАМАСу у місті Рафах на півдні Гази, де знайшли прихисток більше одного мільйона людей», - повідомляє  Reuters.

За словами посередників, вони очікують на відповідь ХАМАСу на передану угрупованню пропозицію щодо перемир’я й звільнення заручників.

Раніше повідомлялося, влада Ізраїлю готова направити делегацію до Каїра для переговорів щодо угоди про обмін заручниками, викраденими ХАМАС 7 жовтня. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на ізраїльських та єгипетських чиновників. Ізраїль готовий надіслати делегацію до Каїра найближчими днями для обговорення припинення бойових дій у Секторі Гази. Про це заявили ізраїльські та єгипетські офіційні особи у вівторок, оскільки арабські посередники підштовхують войовниче угруповання ХАМАС прийняти умови припинення вогню перед майбутньою військовою операцією в Рафах. 

До слова, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив: про зупинення війни в секторі Газа без досягнення всіх її цілей не може бути й мови, додавши, що армія проведе операцію в місті Рафах незалежно від того, чи буде укладено угоду з рухом ХАМАС про звільнення заручників або ні.

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Нагадаємо, ХАМАС розглядає нову пропозицію від Єгипту щодо звільнення 33 заручників, які утримуються у Секторі Гази.

Теги: Єгипет звільнення Ізраїль ХАМАС ЦРУ

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