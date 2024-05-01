Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль готує делегацію до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїль готує делегацію до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі
Перемовини щодо припинення вогню у Секторі Гази тривають
фото із відкритих джерел

Wall Street Journal: Голова розвідки Ізраїлю «Моссад» Давид Барнеа розглядає можливість поїздки до столиці Єгипту цього тижня

Влада Ізраїлю готова направити делегацію до Каїра для переговорів щодо угоди про обмін заручниками, викраденими ХАМАС 7 жовтня. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на ізраїльських та єгипетських чиновників.

Ізраїль готовий надіслати делегацію до Каїра найближчими днями для обговорення припинення бойових дій у Секторі Гази. Про це заявили ізраїльські та єгипетські офіційні особи у вівторок, оскільки арабські посередники підштовхують войовниче угруповання ХАМАС прийняти умови припинення вогню перед майбутньою військовою операцією в Рафах. 

«Голова розвідки «Моссад» Давид Барнеа розглядає можливість поїздки до столиці Єгипту цього тижня після того, як арабські посередники представили палестинському руху ХАМАС на вихідних угоду щодо звільнення заручників, які утримуються угрупуванням, в обмін на паузу в бойових діях», – заявили Wall Street Journal єгипетські чиновники. Ізраїльський чиновник заявив у вівторок, що Ізраїль може надіслати делегацію залежно від розвитку подій у переговорах.

Газета зазначає з посиланням на високопосадовця ООН, що евакуація цивільного населення з Рафаха до інших частин Сектору Газа займе не менше десяти днів, хоча якщо їх перекинути через кордон до Єгипту, «це може статися швидше».

Раніше ізраїльська радіостанція Kan із посиланням на обізнане джерело заявляла, що уряд Ізраїлю не відправить делегацію продовжувати переговори в Каїрі, поки палестинський радикальний рух ХАМАС не дасть відповіді на актуальну пропозицію щодо угоди про припинення вогню в секторі Газа в обмін на звільнення заручників.

Інформаційний портал Walla з посиланням на неназваного високопоставленого ізраїльського чиновника повідомляв, що ізраїльська делегація вирушить у вівторок до Єгипту для продовження переговорів щодо звільнення заручників, які утримуються в палестинському анклаві.

До слова, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив: про зупинення війни в секторі Газа без досягнення всіх її цілей не може бути й мови, додавши, що армія проведе операцію в місті Рафах незалежно від того, чи буде укладено угоду з рухом ХАМАС про звільнення заручників або ні.

Нагадаємо, ХАМАС розглядає нову пропозицію від Єгипту щодо звільнення 33 заручників, які утримуються у Секторі Гази.

Читайте також: Прем'єр-міністр Ізраїлю попросив у Байдена захисту від арешту
Теги: міністр переговори звільнення евакуація населення кордон ХАМАС заручники чиновник армія Єгипет Ізраїль обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина пропонує Україні заморозити війну на існуючій лінії фронту
Чому «мирний договір» від Ердогана може стати пасткою для України
12 квiтня, 09:09
Підписаний з Путіним договір не вартує паперу, на якому його роздрукували
Про чергове намагання російської сторони посіяти сумніви в Україні
27 квiтня, 10:04
Припинення бойових дій від недоімперії почнуть вимагати настільки багато впливових країн, що Путін може здатися
Переговори про закінчення війни, які можуть бути результативними
25 квiтня, 10:42
Останнім часом між США та Ізраїлем точиться дискусія шодо запланованої Цахалом операції проти ХАМАС у місті Рафах на півдні Сектору Газа
Адміністрація Байдена зважує, чи продовжувати пакет постачання зброї Ізраїлю – Reuters
2 квiтня, 03:32
У Газі залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль»
Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази
7 квiтня, 16:19
Громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захисn
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
9 квiтня, 08:47
Ворог не контролює населений пункт
ЗСУ спростували інформацію про захоплення Роботиного
9 квiтня, 23:34
Протиповітряна оборона Ізраїлю «перебуває в готовності»
Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Ірану
13 квiтня, 22:37
Україні вистачить грошей на соціальні виплати завдяки допомозі від США
Шмигаль розповів, чи вистачить Україні бюджету на пенсії та субсидії в цьому році
27 квiтня, 19:31

Політика

«Дуже небезпечне питання». Естонія просить допомоги НАТО через провокації Росії
«Дуже небезпечне питання». Естонія просить допомоги НАТО через провокації Росії
Очільник Пентагону назвав головний виклик для США
Очільник Пентагону назвав головний виклик для США
Сербія йде до ЄС: Вучич послав сигнал Путіну
Сербія йде до ЄС: Вучич послав сигнал Путіну
Ізраїль готує делегацію до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі
Ізраїль готує делегацію до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі
Польща розмістить у себе ядерну зброю? Варшава подала офіційний запит на участь у програмі НАТО
Польща розмістить у себе ядерну зброю? Варшава подала офіційний запит на участь у програмі НАТО
США заохочують країни зменшувати залежність від російських енергоносіїв
США заохочують країни зменшувати залежність від російських енергоносіїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
75K
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
23K
«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора
22K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
6989
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
6235
Легендарний «азовець» Гендальф поділився своїм ставленням до розваг у тилу

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua