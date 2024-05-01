Ізраїль готує делегацію до Каїра для переговорів про припинення вогню в Газі

Wall Street Journal: Голова розвідки Ізраїлю «Моссад» Давид Барнеа розглядає можливість поїздки до столиці Єгипту цього тижня

Влада Ізраїлю готова направити делегацію до Каїра для переговорів щодо угоди про обмін заручниками, викраденими ХАМАС 7 жовтня. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на ізраїльських та єгипетських чиновників.

Ізраїль готовий надіслати делегацію до Каїра найближчими днями для обговорення припинення бойових дій у Секторі Гази. Про це заявили ізраїльські та єгипетські офіційні особи у вівторок, оскільки арабські посередники підштовхують войовниче угруповання ХАМАС прийняти умови припинення вогню перед майбутньою військовою операцією в Рафах.

«Голова розвідки «Моссад» Давид Барнеа розглядає можливість поїздки до столиці Єгипту цього тижня після того, як арабські посередники представили палестинському руху ХАМАС на вихідних угоду щодо звільнення заручників, які утримуються угрупуванням, в обмін на паузу в бойових діях», – заявили Wall Street Journal єгипетські чиновники. Ізраїльський чиновник заявив у вівторок, що Ізраїль може надіслати делегацію залежно від розвитку подій у переговорах.

Газета зазначає з посиланням на високопосадовця ООН, що евакуація цивільного населення з Рафаха до інших частин Сектору Газа займе не менше десяти днів, хоча якщо їх перекинути через кордон до Єгипту, «це може статися швидше».

Раніше ізраїльська радіостанція Kan із посиланням на обізнане джерело заявляла, що уряд Ізраїлю не відправить делегацію продовжувати переговори в Каїрі, поки палестинський радикальний рух ХАМАС не дасть відповіді на актуальну пропозицію щодо угоди про припинення вогню в секторі Газа в обмін на звільнення заручників.

Інформаційний портал Walla з посиланням на неназваного високопоставленого ізраїльського чиновника повідомляв, що ізраїльська делегація вирушить у вівторок до Єгипту для продовження переговорів щодо звільнення заручників, які утримуються в палестинському анклаві.

До слова, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив: про зупинення війни в секторі Газа без досягнення всіх її цілей не може бути й мови, додавши, що армія проведе операцію в місті Рафах незалежно від того, чи буде укладено угоду з рухом ХАМАС про звільнення заручників або ні.

Нагадаємо, ХАМАС розглядає нову пропозицію від Єгипту щодо звільнення 33 заручників, які утримуються у Секторі Гази.