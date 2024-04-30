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Прем'єр-міністр Ізраїлю попросив у Байдена захисту від арешту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Ізраїлю попросив у Байдена захисту від арешту
Нетаньяху каже Байдену, що він стурбований можливим ордером на арешт від МКС
фото із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу боїться видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на його арешт

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до президента США Джо Байдена з проханням запобігти видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі ордера на арешт високопосадовців ізраїльських чиновників. Про це пише Axios.

П'ять обізнаних джерел раніше розповіли The New York Times, що МКС готується видати ордери на арешт офіційних осіб Ізраїлю за звинуваченнями, пов'язаними з бойовими діями у Секторі Гази.

Нетаньягу попросив Байдена про допомогу під час телефонної розмови 28 квітня, уточнив Axios з посиланням на джерела серед чиновників.

«Хоча МКС не вплине на дії Ізраїлю, це створить небезпечний прецедент, який загрожує солдатам і офіційним особам усіх демократичних країн, які борються з жорстоким тероризмом і безпідставною агресією», – додав він.

Речник Ради національної безпеки Білого дому відмовився коментувати зміст розмови Нетаньягу з Байденом, але сказав Axios: «Як ми багато разів публічно заявляли, МКС не має юрисдикції в цій ситуації, і ми не підтримуємо його розслідування».

«Під моїм керівництвом Ізраїль ніколи не погодиться на будь-яку спробу МКС підірвати його невід’ємне право на самооборону», – сказав Нетаньягу в заяві у соцмережі X.

Пізніше видання повідомило, що члени конгресу США попередили МКС про заходи у відповідь у разі видачі ордерів. Голова комітету із закордонних справ палати представників, республіканець Майкл Маккол розповів Axios, що в Конгресі готується законопроєкт про санкції проти чиновників МКС, причетних до розслідування щодо США та їхніх союзників.

Ізраїльська влада може бути звинувачена у надмірно жорсткій відповіді на напад на Ізраїль, який бойовики палестинського руху ХАМАС вчинили 7 жовтня. Ще одним приводом для звинувачення може бути перешкоджання доставці гуманітарної допомоги до Сектору Гази. Водночас суд розглядає видачу ордерів на арешт лідерів ХАМАСу. Однак незрозуміло, кому вони можуть бути пред'явлені і за які злочини говорять джерела The New York Times.

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Теги: соцмережі влада ХАМАС розслідування напад арешт санкції Ізраїль міністр

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