Перемир'я не за горами? Про що домовились Ізраїль та ХАМАС у Єгипті

CNN: ХАМАС розглядає пропозицію Єгипту щодо звільнення ізраїльських заручників





ХАМАС розглядає нову пропозицію від Єгипту щодо звільнення 33 заручників, які утримуються у Секторі Гази. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела.

За їхніми даними, Єгипет запропонував звільнити 33 заручники в обмін на паузу у бойових діях в анклаві. Пропозиція була підготовлена ​​за допомогою Ізраїлю.

Нова пропозиція включає два етапи. Перший етап має на увазі звільнення від 20 до 33 заручників протягом кількох тижнів в обмін на паузу у бойових діях. Другий етап – це те, що джерела CNN описують як «відновлення сталого спокою», під час якого заручники, полонені ізраїльські солдати та тіла заручників будуть обміняні на більше палестинських в’язнів.

Як пише CNN, після місяців глухого кута угода у перемовинах обох сторін може стати важливим кроком до припинення війни. Але недосягнення згоди може посилити присутність Ізраїлю в Газі – якщо угода не буде укладена, Ізраїль, ймовірно, розпочне широкомасштабне наземне вторгнення в місто Рафах на півдні Гази, де переховується понад 1 мільйон палестинців. Союзники Ізраїлю, включаючи Сполучені Штати, застерегли від операції через потенційні масштабні жертви серед цивільного населення.

Раніше телеканал Al-Qahera al-Ihbariya інформував, що делегація ХАМАС залишила Каїр після чергового раунду переговорів щодо встановлення перемир'я в Секторі Гази.

Нагадаємо, Єгипет запросив ізраїльську делегацію відвідати Каїр 29 квітня стосовно укладення угоди про перемир'я в Газі і повернення заручників, які утримуються ХАМАС.