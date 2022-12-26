Глави країн СНД з'їжджаються на неформальний саміт (відео)

Очікується, що глави країн СНД обговорять плани щодо подальшої взаємодії

У Президентській бібліотеці у Санкт-Петербурзі розпочинається саміт країн СНД. Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що в зустрічі, яка проходить з ініціативи російського диктатора Володимира Путіна, візьмуть участь самопроголошений президенти Білорусії Олександр Лукашенко, Азербайджану Ільхам Алієв, Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменістану Сердар Бердимухамедов, Киргизії Садир Жапаров, Узбекістану та Узбекистану.

Очікується, що глави країн СНД підіб'ють підсумки 2022 року, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для співдружності сферах.

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Також з’явилося відео, як зустрілися російський та білоруський диктатори.

Раніше повідомлялося, що у ході візиту Лукашенко відвідає Центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де ознайомиться із роботою центру, системою відбору та підготовки космонавтів. Також обговорюватимуться перспективи співпраці Росії та Білорусі у космічній сфері. На даний момент у центрі проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.