Лукашенко полетів до Путіна: деталі чергової зустрічі

Це буде дев'ята їхня зустріч за рік

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Росії. Про це повідомляє інформаційне агентство БелТА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ході візиту Лукашенко відвідає Центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де ознайомиться із роботою центру, системою відбору та підготовки космонавтів. Також обговорюватимуться перспективи співпраці Росії та Білорусі у космічній сфері. На даний момент у центрі проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

Крім того, Лукашенко візьме участь у неформальній зустрічі глав країн-учасниць СНД, яка відбудеться у Санкт-Петербурзі 26-27 грудня. На ній будуть підбиті підсумки року, що минає, і обговорені плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для Співдружності сферах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Путін і Лукашенко під час зустрічі 19 грудня в Мінську говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.

Згодом ISW назвав дві невдачі російського диктатора під час візиту до Білорусі.