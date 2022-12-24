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Лукашенко полетів до Путіна: деталі чергової зустрічі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Лукашенко полетів до Путіна: деталі чергової зустрічі
Лукашенко полетів в Росію після нещодавнього візиту путіна
фото з відкритих джерел

Це буде дев'ята їхня зустріч за рік

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Росії. Про це повідомляє інформаційне агентство БелТА.

У ході візиту Лукашенко відвідає Центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де ознайомиться із роботою центру, системою відбору та підготовки космонавтів. Також обговорюватимуться перспективи співпраці Росії та Білорусі у космічній сфері. На даний момент у центрі проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

Крім того, Лукашенко візьме участь у неформальній зустрічі глав країн-учасниць СНД, яка відбудеться у Санкт-Петербурзі 26-27 грудня. На ній будуть підбиті підсумки року, що минає, і обговорені плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для Співдружності сферах.

Нагадаємо, Путін і Лукашенко під час зустрічі 19 грудня в Мінську говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.

Згодом ISW назвав дві невдачі російського диктатора під час візиту до Білорусі.

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Теги: росія політ Олександр Лукашенко космос президент

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