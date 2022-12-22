Лукашенко розказав, чому стягує армію на кордон з Україною

Лукашенко зібрав військових і силовиків і переконував, що треба готуватися до війни

Білоруський диктатор прокоментував переміщення військ в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорювалася нещодавня раптова перевірка бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною. Про це повідомили білоруські ЗМІ.

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«Хочеш миру – готуйся до війни... Ми проводили і проводимо тренування. Зараз вони в силу ситуації, що склалася, і загроз більш масштабні. Тому ми на своїй території проводимо навчання. Переміщаємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили. Крапка», – сказав диктатор.

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Лукашенко запевняє, що в перекиданні військ ближче до кордону з Україною нібито немає «ніякого іншого задуму, ніякої конспірології». Водночас він підкреслив, що нібито не може виключати, що проти Білорусі «може бути розгорнута агресія».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня, ймовірно, відвернув спробу президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ.