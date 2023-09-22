Шпигунський скандал з РПЦ в Болгарії

Старовинний російський храм, який багато років був місцем сбору росіян у Болгарії, тепер буде закритий

21 вересня болгарська влада вислала з країни настоятеля храму РПЦ в Софії архімандрита Вассіана (Змєєва). Разом з Вассіаном також було вислано ще двох священнослужителів РПЦ. Всі троє росіян були звинувачені шпигунстві на користь РФ і вислані з санкції голови Державного агентства з національної безпеки Болгарії. На своїй офіційній інтернет-сторінці ДАНС так прокоментувала свої дії щодо Васіана та двох інших представників РПЦ наступним чином: «Заходи застосовано у зв'язку з їх діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів республіки Болгарія. Отримано дані про дії зазначених осіб щодо реалізації ними різних елементів гібридної стратегії РФ щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів».

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Російське посольство в Софії піддало різкій критиці дії болгарської влади. В своєму коментарі ТАРС посол Мітрофанова зазначила, що у четвер священиків РПЦ «викликали в міграційну службу, де їм заявили, що вони становлять загрозу національній безпеці Болгарії і повинні сьогодні ж залишити країну». «При цьому їх посадили в автозак і повезли до їх помешкань, щоб вони могли зібрати свої речі, потім завезуть до церкви і далі на кордон із Сербією», – сказала вона.

«Це безпрецедентна подія, церква відокремлена від держави, і незрозуміло, як священнослужителі можуть загрожувати національній безпеці», – додала Мітрофанова. За її словами, «до Російської церкви в Софії ходить багато парафіян» і подібна подія – «падіння в прірву». «Можна сказати, що вони просто плюнули в обличчя нашій церкві, тим більше, що це сталося на Різдво Пресвятої Богородиці», – зазначила посол держави-агресора.

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Пізніше з коментаря речника МЗС РФ Марія Захарова, розміщеного на Telegram-каналі посольства РФ в Болгарії, стало відомо, що храм РПЦ в столиці Болгарії Софії буде закритий.

«Цей кричущий недружній акт болгарської влади не піддається жодному логічному поясненню...

Обурені та шоковані фактом того, що сталося. Це ще раз свідчить про те, що нинішнє керівництво Болгарії остаточно стало на шлях руйнування не лише політичних контактів між державами, а й культурно-гуманітарних зв'язків між нашими народами. Тепер мета – розірвати відносини між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами, братні зв'язки між російським та болгарським народами.

Старовинний російський храм, який багато років був місцем спільної молитви росіян і болгар, тепер буде закритий.

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Вкотре наголошуємо, що відповідальність за стрімку деградацію двосторонніх зв'язків між Росією та Болгарією повністю лежить на болгарській стороні», – зазначила Захарова.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що згідно з інформацією Державного агентства з національної безпеки Болгарії (болг. ДАНС), настоятель храму РПЦ в Софії та ще двоє церковників вчинили дії, які не відповідають їхньому статусу в Болгарії.

Слід також зазначити, що двома тижнями раніше президент Північної Македонії Стево Пендаровскі заявив, що місцеві служби безпеки отримали від партнерських служб інформацію про те, що члени Священного Синоду РПЦ працюють на російські спецслужби. Після того, як македонська влада вигнала Васіана з країни за шпигунство, голова парламентського комітету з контролю за спецслужбами Атанас Атанасов заявив, що ДАНС відомо про те, що Васіан є представником російських спецслужб і піддав критиці місцеву контррозвідку за те, що вони не виживають дій щодо припинення його діяльності в країні.

«У ДАНС всі знають, що цей священик тут є представником російської розвідки в рясі. Я запитую болгарську контррозвідку – чи їм не соромно, що той, хто живе і розгортає розвідувальну діяльність у Болгарії, був вигнаний з Македонії, а тут живе комфортно», – заявив Атанасов.

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