Готуються до війни? Казахстан видав указ про військовий призов

Влада Казахстану підтримує територіальну цілісність України

У Казахстані підготовлено ухвалу уряду про призов офіцерів запасу на військову службу, сповіщається в Telegram-каналі міністерства оборони Казахстану.

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Проєкт нормативного-правового акту містить інформацію про загальну кількість офіцерів запасу, які плануються до призову на військову службу у 2023 році. У ньому також зазначено найменування державних органів, до складу яких планується призов.

До слова, міністерство оборони Республіки Казахстан виступило із пропозицією запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за поширення свідомо хибної, недостовірної та деструктивної інформації або відомостей, що дискредитують Збройні сили Республіки Казахстан. Притягнення до відповідальності журналістів та громадян за розповсюдження так званих «фейків про армію» буде можливим лише в «особливий період».

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невдачі Росії на фронті та нездатність підпорядкувати сусідню країну знижують вплив російського диктатора Володимира Путіна на регіональних союзників. Зокрема на країни Центральної Азії, які Москва розглядає як сферу своїх інтересів.