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Між Казахстаном та РФ розгорівся скандал (відео)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Між Казахстаном та РФ розгорівся скандал (відео)
фото з відкритих джерел

Російський дипломат заявив, що у Казахстані є прояв «радикальних націоналістичних тенденцій»

Посол Росії в Казахстані Олексій Бородавкін заговорив про «русофобію та націоналізм» у країні. На цю заяву гостро відреагував спікер мажилісу Ерлан Кошанов, закликавши  «не уподібнюватися пропагандистам і політологам».

Посол Росії в Казахстані в інтерв'ю російському ресурсу заявив, що у Казахстані є прояв «радикальних націоналістичних тенденцій».

«Інтернет наповнюється відеосюжетами, в яких радикальні націоналісти виступають із абсолютно неприйнятними вимогами, гаслами тощо. Причому ці гасла русофобські», – зазначив посол РФ.

Бородавкін також сказав, що країна-окупант готова «надати допомогу» Казахстану в «припиненні різного роду екстремістських націоналістичних виступів».

Кошанов відреагував на висловлювання Бородавкіна та сказав, що його заяви не відповідають статуту посла. 

«Я уважно ознайомився з інтерв'ю Олексія Бородавкіна. Деякі моменти справді не відповідають його статусу і не працюють на користь. Хоча пан Бородавкін дуже досвідчений дипломат, ми його давно знаємо. Але він не повинен уподібнюватися пропагандистам та політологам. Ксенофобія є і в Росії, і в інших країнах», – заявив Кошанов.

Нагадаємо, у Казахстані стався конфлікт між покупцем та продавчинею одного з магазинів. Як свідчать кадри з відео, чоловік зайшов у магазин і влаштував скандал, вимагаючи у російськомовних працівниць розмовляти з ним казахською мовою.

У відповідь йому продавчиня заявила, що в країні нарівні з казахською офіційно вживається російська мова, а вона росіянка і народилася в СРСР.   

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Казахстан продовжить вживати заходів для підтримки казахської мови. Вона має бути головним пріоритетом для всіх. Про це заявив президент Касим-Жомарт Токаєв.

Теги: росія Казахстан

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