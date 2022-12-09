Між Казахстаном та РФ розгорівся скандал (відео)

Російський дипломат заявив, що у Казахстані є прояв «радикальних націоналістичних тенденцій»

Посол Росії в Казахстані Олексій Бородавкін заговорив про «русофобію та націоналізм» у країні. На цю заяву гостро відреагував спікер мажилісу Ерлан Кошанов, закликавши «не уподібнюватися пропагандистам і політологам».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посол Росії в Казахстані в інтерв'ю російському ресурсу заявив, що у Казахстані є прояв «радикальних націоналістичних тенденцій».

«Інтернет наповнюється відеосюжетами, в яких радикальні націоналісти виступають із абсолютно неприйнятними вимогами, гаслами тощо. Причому ці гасла русофобські», – зазначив посол РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бородавкін також сказав, що країна-окупант готова «надати допомогу» Казахстану в «припиненні різного роду екстремістських націоналістичних виступів».

Кошанов відреагував на висловлювання Бородавкіна та сказав, що його заяви не відповідають статуту посла.

«Я уважно ознайомився з інтерв'ю Олексія Бородавкіна. Деякі моменти справді не відповідають його статусу і не працюють на користь. Хоча пан Бородавкін дуже досвідчений дипломат, ми його давно знаємо. Але він не повинен уподібнюватися пропагандистам та політологам. Ксенофобія є і в Росії, і в інших країнах», – заявив Кошанов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Казахстані стався конфлікт між покупцем та продавчинею одного з магазинів. Як свідчать кадри з відео, чоловік зайшов у магазин і влаштував скандал, вимагаючи у російськомовних працівниць розмовляти з ним казахською мовою.

У відповідь йому продавчиня заявила, що в країні нарівні з казахською офіційно вживається російська мова, а вона росіянка і народилася в СРСР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Казахстан продовжить вживати заходів для підтримки казахської мови. Вона має бути головним пріоритетом для всіх. Про це заявив президент Касим-Жомарт Токаєв.