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Токаєв: Інфляція в Казахстані досягла історичного максимуму

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Токаєв: Інфляція в Казахстані досягла історичного максимуму

Це найвищий показник інфляції за останні 14 років

За 11 місяців поточного року зростання економіки Казахстану сповільнилося з 4,6% до 2,7%. Інфляція досягла історичних максимумів за останні 14 років і становить 19,6%. Про це на засіданні уряду повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, пише Kazakhstan Today.

«Звичайно, подібна ситуація негативно впливає на рівень життя і доходів населення», – підкреслив президент Казахстану.

З його слів, після проведення президентських виборів «народ чекає реальних змін, причому не в далекому майбутньому, а тут і зараз».

Токаєв також пообіцяв реалізувати свою передвиборчу програму своєчасно та в повному обсязі.

«Робота кожного міністра та акима оцінюватиметься не на основі статистичних доповідей та звітів, а за конкретними та відчутними результатами», – попередив очільник Казахстану.

За словами прем'єр-міністра Аліхана Смаїлова, основними чинниками для підвищення інфляції стали посилення геополітичної напруги, рекордне зростання цін у світі, порушення логістичних зв'язків та запровадження тимчасових обмежень на експорт деяких товарів до сусідніх країн.

«Нині уряд реалізує комплекс заходів щодо контролю та зниження інфляції, який передбачає збільшення частки вітчизняних товарів на внутрішньому ринку, розвиток механізмів зберігання та транспортування продукції, підтримки роздрібної торгівлі, контроль за ціноутворенням, антимонопольне регулювання, регулювання торговельної діяльності», – сказав Смаїлов.

Нагадаємо, у листопаді Касим-Жомарт Токаєв переміг на президентських виборах у Казахстані. У виборчій гонці за крісло глави держави Токаєв набрав 81,31% голосів. Це понад 6,4 мільйона голосів виборців.

В Астані на тлі інавгурації Токаєва відбулися протести.

Раніше повідомлялося, що Росія випробувала нову ракету на території Казахстану. Ракету нібито було запущено 2 грудня з орендованого полігону Сари-Шаган.

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Теги: Казахстан Касим-Жомарт Токаєв інфляція економіка гроші

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