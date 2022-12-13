Влада Казахстану хоче карати громадян за «фейки про армію»

Міноборони Казахстану заперечує введення цензури, але хоче обмежити свободу слова під час кризових періодів

Міністерство оборони Республіки Казахстан виступило із пропозицією запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за поширення свідомо хибної, недостовірної та деструктивної інформації або відомостей, що дискредитують Збройні сили Республіки Казахстан. Притягнення до відповідальності журналістів та громадян за розповсюдження так званих «фейків про армію» буде можливим лише в «особливий період». Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства оборони Республіки Казахстан.

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У казахському міноборони пояснюють, що «під особливим періодом» розуміється кризовий період, який запроваджується відповідно до законів Республіки Казахстан «Про військовий стан», «Про надзвичайний стан», «Про протидію тероризму».

«Пропоновані зміни до чинного законодавства в особливий період націлені на врегулювання дій ЗМІ та користувачів соціальних мереж в інформаційному просторі та насамперед на забезпечення громадської безпеки», – зазначили відомстві.

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Також у повідомленні зазначено, що притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності за недостовірну інформацію про ЗСРК може бути запроваджено лише найвищим керівництвом країни. Необхідність внесення змін в законодавство у міноборони пояснили прогалиною у законодавстві.

«За порушення режимів надзвичайного та військового стану, а також режиму антитерористичної операції передбачено відповідальність. Проте, відповідальність за поширення свідомо хибної, недостовірної та деструктивної інформації чи відомостей, що дискредитують Збройні Сили РК, інші війська та військові формування законодавчо не передбачено», – сказано у повідомленні.

У міноборони додали, що у мирний час, відповідно до Конституції Республіки Казахстан, цензура забороняється, кожен має право вільно отримувати та поширювати інформацію будь-яким, не забороненим законом способом.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про підтримку територіальної цілісності України.