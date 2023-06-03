Інавгурація Ердогана: скільки високопосадовців прибудуть до Туреччини

На інавгурації Ердогана будуть присутні 21 лідер держав та 13 прем'єр-міністрів

У суботу, 3 червня, в Туреччині інавгурація президента Реджепа Таїпа Ердогана. На церемонії очікують гостей із 78 країн. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що 21 лідер держав та 13 прем'єр-міністрів будуть присутні на інавгурації Ердогана. Також Анкара очікує представників парламентів, міністрів та представників міжнародних організацій. Варто відзначити, що до турецької столиці прибуде генсек НАТО Єнс Столтенберг. На церемонії також буде присутній представник Російської Федерації – спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

Згідно з наявною інформацією, Ердоган прийматиме присягу у Великому національному зібранні Туреччини о 14:00, а церемонії у президентському комплексі почнуться о 17:00. Після цього запланована урочиста вечеря з високопосадовцями у палаці Чанкая.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після вечері Ердоган оголосить склад нового уряду.

Раніше повідомлялося, що Путін побоявся їхати на інавгурацію Ердогана.

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині завершились вибори президента країни. Вперше у своїй історії главу держави республіка обрала у другому турі. Перемогу здобув чинний президент.

10 серпня 2014 року Ердоган переміг на перших у країні прямих виборах Президента, обійняв посаду 28 серпня 2014 року. Новим прем'єр-міністром після відходу Ердогана став міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, якого 21 серпня було обрано лідером правлячої партії Справедливості та розвитку. Перший закордонний візит як президент здійснив Турецьку Республіку Північного Кіпру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

24 червня 2018 року в Туреччині відбулися позачергові президентські та парламентські вибори. Реджеп Ердоган переміг уже у першому турі, за нього проголосували 53% виборців, тоді як лідера опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже підтримав 31% виборців.