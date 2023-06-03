Головна Світ Політика
search button user button menu button

Інавгурація Ердогана: скільки високопосадовців прибудуть до Туреччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Інавгурація Ердогана: скільки високопосадовців прибудуть до Туреччини
Сьогодні вечері Реджеп Таїп Ердоган оголосить склад нового уряду
фото з відкритих джерел

На інавгурації Ердогана будуть присутні 21 лідер держав та 13 прем'єр-міністрів

У суботу, 3 червня, в Туреччині інавгурація президента Реджепа Таїпа Ердогана. На церемонії очікують гостей із 78 країн. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Зазначається, що 21 лідер держав та 13 прем'єр-міністрів будуть присутні на інавгурації Ердогана. Також Анкара очікує представників парламентів, міністрів та представників міжнародних організацій. Варто відзначити, що до турецької столиці прибуде генсек НАТО Єнс Столтенберг. На церемонії також буде присутній представник Російської Федерації – спікер Держдуми В’ячеслав Володін.  

Згідно з наявною інформацією, Ердоган прийматиме присягу у Великому національному зібранні Туреччини о 14:00, а церемонії у президентському комплексі почнуться о 17:00. Після цього запланована урочиста вечеря з високопосадовцями у палаці Чанкая.

Після вечері Ердоган оголосить склад нового уряду.

Раніше повідомлялося, що Путін побоявся їхати на інавгурацію Ердогана.

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині завершились вибори президента країни. Вперше у своїй історії главу держави республіка обрала у другому турі. Перемогу здобув чинний президент.

10 серпня 2014 року Ердоган переміг на перших у країні прямих виборах Президента, обійняв посаду 28 серпня 2014 року. Новим прем'єр-міністром після відходу Ердогана став міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, якого 21 серпня було обрано лідером правлячої партії Справедливості та розвитку. Перший закордонний візит як президент здійснив Турецьку Республіку Північного Кіпру.

24 червня 2018 року в Туреччині відбулися позачергові президентські та парламентські вибори. Реджеп Ердоган переміг уже у першому турі, за нього проголосували 53% виборців, тоді як лідера опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже підтримав 31% виборців. 

 

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Замість Володимира Путіна на церемонію Ердогана поїде спікер Держдуми
Путін побоявся їхати на інавгурацію Ердогана
31 травня, 17:31
«Турецьке суспільство залишається поляризованим і розколотим на два табори»
Перемога Ердогана – важка поразка для турецької опозиції
29 травня, 19:50
Реджеп Ердоган знову переміг на виборах
Дива не сталося. Чому турки проголосували за Ердогана
29 травня, 10:23

Політика

Інавгурація Ердогана: скільки високопосадовців прибудуть до Туреччини
Інавгурація Ердогана: скільки високопосадовців прибудуть до Туреччини
Вступ України до НАТО: Польща озвучила свою позицію
Вступ України до НАТО: Польща озвучила свою позицію
Китай хоче відправити до Європи ще одну «миротворчу» делегацію
Китай хоче відправити до Європи ще одну «миротворчу» делегацію
Індонезія запропонувала свій мирний план для України
Індонезія запропонувала свій мирний план для України
Міністр оборони США відреагував на відмову в зустрічі з китайським колегою
Міністр оборони США відреагував на відмову в зустрічі з китайським колегою
Директор ЦРУ таємно відвідав Китай: ЗМІ розкрили деталі візиту
Директор ЦРУ таємно відвідав Китай: ЗМІ розкрили деталі візиту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
19K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
11K
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
11K
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями
8287
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
7859
«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту