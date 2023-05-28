Громадяни Туреччини дізнались ім'я переможця президентських виборів

Люди вийшли на вулиці міст, щоб привітати нового лідера республіки із перемогою

У Туреччині завершились вибори президента країни. Вперше у своїй історії главу держави республіка обрала у другому турі. Західні ЗМІ вже називають ці вибори президента Туреччини «найбільш значущими у сторічній історії країни».

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За даними Вищої виборчої комісії Туреччини, за результатами опрацювання понад 98% бюлетенів, чинний президент набрав 52,12% голосів, тоді як його опонент – 47,88%. За даними опозиційного агентства Anka, після розкриття 98,6% урн у Ердогана 52,01% голосів, у його опонента від опозиції Кемаля Киличдароглу – 47,99%.

Державне агентство Anadoulu повідомляє, що Ердоган набрав 52,09% голосів, Киличдароглу – 47,91% після розкриття 98,64% урн. І хоча Туреччина ще очікує остаточного офіційного результату виборів, можна не сумніватись, що президентом продовжить бути чинний очільник держави.

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Ердоган уже виступив перед своїми прихильниками, заявивши, що народ Туреччини на найближчі п'ять років передав відповідальність за управління країною йому та його адміністрації.

Правоохоронні органи та Вища виборча комісія уже відзвітували, що день пройшов без значних порушень закону та бійок. Натомість, громадяни вирішили оригінально провести час на виборчих дільницях і прийшли у костюмах та із домашніми тваринами. Зокрема, помітили жінку із маленьким ягням, чоловіка з великим папугою на плечі, наречених у весільних вбраннях тощо.

Нагадаємо, що букмекери і аналітики ресурсу smarkets.com беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Туреччині ще задовго перед виборами називали переожцем чинного очільника країни Реджепа Тайїпа Ердогана. Коефіцієнт на його перемогу становив 1.14. Імовірність же успіху опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу оцінювали захмарним коефіцієнтом 7.00. Це свідчило про те, що шанси на його перемогу є суто теоретичними.

Суперечливий вибір

Передвибоче опитування в Туреччині показало, що головним питанням для виборців є економіка, за нею йдуть корупція та біженці. До останнього суспільство не знало імені переможця, а думки розділилися навпіл.

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Під керівництвом Ердогана Туреччина розлютила західних союзників, налагодивши тісні стосунки з Росією. Він також посилав турецькі війська на конфлікти в Іраку, Сирії та Лівії.



Кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу пообіцяв бути більш прозахідним і менше втручатися у справи за кордоном. Туреччина має одну з найбільших армій у НАТО. Вона також подала заявку на вступ до ЄС. Однак президент Ердоган регулярно називає західні країни «імперіалістичними» або «несправедливими».

Багаторічного лідера республіки останнім часом сильно критикують за економічні проблеми, які поглибив нещодавній землетрус у Туреччині, та не зовсім зрозумілі економічні рішення (наприклад, щодо механізмів інфляції).

Багато аналітиків зазначають, що його опонент Киличдароглу просто виявився не готовим до другого туру. Він спромігся мобілізувати своїх виборців, які прийшли на дільниці, але залучити нових не вдалося.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також нещодавно заявив, що не вводитиме санкції проти Росії у разі свого переобрання на посаду глави держави. Відмова від санкцій, за його словами, дозволяє Анкарі виступати посередником між Росією та Україною.Під час виступу на мітингу у провінції Сівас турецький лідер зазначив, що підтримує з російським диктатором Володимиром Путіним «добрі стосунки».

Привітання від народу та колег

Іще до оголошення офіційних результатів, громадяни Туреччини почали виходити на вулиці та святкувати перемогу свого кандидата. Автівки сигналять, а люди вигукують ім'я Ердогана.

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İstanbul Başakşehir'de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için yollara döküldüpic.twitter.com/0a7FWlcixj — EHA MEDYA (@eha_medya) May 28, 2023

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Одним із перших привітав Ердогана прем'єр-міністр Лівії Абдулхамід Дбейба. «Вітаю мого брата, його превосходительство президента Ердогана з обранням на новий президентський термін. Ця перемога свідчить про відродження довіри людей до його успішних проектів та політики, яка ставить країну до низки розвинених», – написав він.

До привітань Ердогана з перемогою у другому турі виборів також приєдналися президент Узбекистану нтаАзербайджану Ільхам Алієв, президент Сербії Олександр Вучич.

Що відомо про президента Ердогана?

У 1965 році закінчив початкову школу Пійале Паша (Piyale Pasa), а в 1973 році релігійний ліцей імама Хатіпа (Imam Hatip Lisesi) в Стамбулі, Ердоган також склав додаткові іспити в ліцеї Ейюп (Eyup Lisesi). З 1969 року впродовж довгого часу Ердоган також активно займався футболом. Вищу освіту здобув на факультеті економіки і комерційних наук Університету Мармара, який закінчив у 1981 році.

У 1976 році він очолив молодіжний осередок проісламістської Партії національного порятунку Milli Selamet Partisi в стамбульському районі Бейоглу, а потім того ж року й молодіжне відділення партії в Стамбулі. Ці посади Ердоган займав аж до військового перевороту 12 вересня 1980 року, після якого діяльність всіх політичних партій, що існували в той час, була заборонена. До 1980 року Ердоган також працював у стамбульських транспортних організаціях, але після путчу він позбувся роботи. У подальші кілька років Ердоган працював менеджером у приватному секторі і займався бізнесом, в 1982 році служив в армії.

У 1983 році була заснована «Партія добробуту» Refah Partisi, що сповідала погляди, схожі з «Партією національного порятунку», і Ердоган повернувся в політику.

У 1984 році він став головою відділення партії в Бейоглу, а вже в 1985 році був призначений головою стамбульського відділення і в тому ж році увійшов до вищої керівної ради партії.

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У березні 1994 року в Туреччині пройшли місцеві вибори, в результаті яких Ердоган був вибраний мером Стамбула.

У липні 2001 року Ердоган заснував Партію справедливості та розвитку, яка перемогла на парламентських виборах у листопаді 2002 року. Наявність судимості завадила Ердогану стати прем'єр-міністром, але після початку операції проти Іраку турецька еліта, що орієнтується на США, дала згоду на зміну законів і Ердоган очолив уряд (2002-2003 уряд очолював ставленик Ердогана Абдулла Гюль).

10 серпня 2014 року Ердоган переміг на перших у країні прямих виборах Президента, обійняв посаду 28 серпня 2014 року. Новим прем'єр-міністром після відходу Ердогана став міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, якого 21 серпня було обрано лідером правлячої партії Справедливості та розвитку. Перший закордонний візит як президент здійснив Турецьку Республіку Північного Кіпру.

24 червня 2018 року в Туреччині відбулися позачергові президентські та парламентські вибори. Реджеп Ердоган переміг уже у першому турі, за нього проголосували 53% виборців, тоді як лідера опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже підтримав 31% виборців.

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