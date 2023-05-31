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Путін побоявся їхати на інавгурацію Ердогана

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін побоявся їхати на інавгурацію Ердогана
Замість Володимира Путіна на церемонію Ердогана поїде спікер Держдуми
фото з відкритих джерел

Інавгурація Ердогана очікується у суботу, 3 червня

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на інавгурацію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана після перемоги останнього на виборах. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, замість диктатора на церемонію Ердогана поїде спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Інавгурація Ердогана очікується у суботу, 3 червня.

Раніше російське видання «Верстка» з посиланням на джерела повідомляло, що Путін перестав виїжджати за кордон після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордера на його арешт як військового злочинця. Журналісти зазначали, що глава Кремля не почувається досить захищеним, зокрема через недавні атаки безпілотників на Москву, і намагається мінімізувати ризики для себе.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган путін арешт

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