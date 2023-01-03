Встановлено організаторів проросійських мітингів у Німеччині – розслідування Reuters

Протестувальники закликати уряд Німеччини порвати із західною коаліцією, яка підтримує Україну, і укласти мир з Росією

Організовувати акції протесту проти підтримки України в Німеччині допомагали люди, які пов’язані з російською підсанкційною організацією «Росспівробітництво». Крім того, один із них стверджує, що працював у військовій розвідці Росії. Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

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На площі у німецькому Кельні у вересні зібралося близько 2 000 протестувальників, щоб закликати уряд Німеччини порвати із західною коаліцією, яка підтримує Україну, і укласти мир з Росією.

За допомогою інтерв'ю та огляду публікацій у соціальних мережах та іншої загальнодоступної інформації Reuters встановило особи ключових фігур, причетних до просування промосковської позиції всередині Німеччини.

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Зокрема, російський колишній офіцер ВПС. Спочатку він називав себе Ростиславом Теслюком, згодом змінив своє ім'я на Макс Шлунд після поселення в Німеччині десять років тому. В останні місяці він їздив на тимчасово окуповані Росією східні території України. Зовсім нещодавно російська урядова установа оплатила квиток на літак до Москви на конференцію, де президент Володимир Путін був основним доповідачем. Агентство «Росспівробітництво» перебуває під санкціями ЄС за управління мережею «агентів впливу», які поширюють кремлівські наративи. Як вдалося встановити Reuters, Шлунд був судимий у РФ за напад на людину з ножем.

Серед публічних агітаторів на протесті була й партнерка Шлунда – Єлена Колбаснікова, жінка родом з України, яка зараз проживає в Німеччині. Колбаснікова стала популярною серед проросійського німецького руху у 2022 році, коли заявила, що її нібито звільнили з роботи через «русофобію». З літа того року Шлунд і Колбаснікова організували кілька проросійських акцій, а також їздили на окуповану Росією територію України.

У грудні пара мала брати участь у форумі «активістів громадянського суспільства» в Москві за рахунок «Російського дому» – організації, що входить до складу «Росспівробітництва», яке перебуває під західними санкціями.

Використовуючи фотографії в соціальних мережах, Reuters ідентифікувало трьох стюардів безпеки на кельнській акції протесту. Усі вони брали участь у численних козацьких зібраннях у Німеччині.

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Головним козацьким органом, схваленим Кремлем, є Союз козацьких воїнів Росії і зарубіжжя, що налічує десятки глав в Росії і за кордоном. Він не розкриває джерела його фінансування. У Німеччині козаки, пов'язані з Союзом, клали вінки на могили червоноармійців і забезпечували безпеку на заходах, що проводилися російським посольством.

Зокрема, Андрій Харковський, пов’язаний із «Союзом козаків-воїнів Росії та зарубіжжя», що має десятки відділень у РФ та за кордоном. Харковський родом із Томської області РФ, нині мешкає у Тройсдорфі, на південний схід від Кельна, і має невеликий бізнес із вантажоперевезень. Харковський брав участь у з’їзді «козаків» у Ганновері, де також були присутні російські дипломати.

На козацьких зборах також були присутні двоє з харківських колег-стюардів - ентузіаст бойових мистецтв на ім'я Володимир Фелк і людина, яка ідентифікує себе в соціальних мережах як Сергій Шнайдер. Фелк працював охоронцем і керував логістичною фірмою, згідно з публікаціями в акаунті Фелка в соціальних мережах OK.

На знімках, опублікованих Харківським з щорічних зібрань в останні роки, до трьох чоловіків приєднується охоронець і вишибала нічного клубу на ім'я Григорій Крамер. Крамер - представник Союзу козацьких воїнів Росії і зарубіжжя. Давній колишній глава Союзу Віктор Водолацький перебуває під санкціями ЄС та США за підтримку дій Росії в Україні.

Харківський відклав телефон, коли з ним зв'язалося агентство Reuters. Під час подальшого обміну повідомленнями він підтвердив, що забезпечував безпеку на протестах, організованих Шлундом і Колбастіковою, але не відповів на детальні запитання. Крамер відмовився брати інтерв'ю. Фелк, Шнайдер і Велика Донська армія не відповіли на прохання про коментар. Союз козацьких воїнів відмовився від коментарів.

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Reuters встановив особу ще одного обличчя проросійських мітингів. Олег Єременко – власник будівельного бізнесу у Берліні, член правління організації під назвою «Десант», яка складається з колишніх російських військовослужбовців. На фотографії, датованій 2016 роком, Єременко позує поруч з Ігорем Гіркіним, колишнім співробітником російської розвідки, нещодавно заочно засудженим голландським судом за причетність до збиття малайзійського лайнера MH17 над Україною.

Єременко підтвердив Reuters, що працював на російську військову розвідку. Він сказав, що служив у Росії, але відмовився повідомити подробиці. Єременко розповів, що познайомився з Гіркіним під час доставки гуманітарних вантажів людям на Донбасі у 2014 та 2015 роках.

Також проросійські наритиви у Німеччині просуває адміністратор німецькомовного Telegram-каналу Putin Fanclub В’ячеслав Сейвальд. У соцмережах він публічно підтримував неонацизм, висловлював прихильність «Альтернативі для Німеччини» й фігурував у доповіді баварської спецслужби – Управління з питань захисту Конституції – як такий, що підтримує антисемітські теорії змови.

Зрештою, на мітингу в Кельні Reuters також впізнало мотоцикліста зі східної Німеччини Яна Ріделя, який очолює групу під назвою «Німецько-російські душі» публікує в Інтернеті повідомлення про звірства української армії і збирає гроші для російської байкерської банди «Нічні вовки», яка перебуває під санкціями США і ЄС за підтримку війни Путіна.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини в коментарі Reuters заявило, що «дуже серйозно» ставиться до будь-яких спроб іноземних держав або окремих осіб чинити вплив, особливо «в контексті російської агресивної війни проти України». Кремль не відповів на запитання Reuters.

Нагадаємо, під час новорічного параду у комуні Берзунць в Румунії кілька людей переодягнулися у форму російських солдатів і проїхали на автомобілях з літерою «Z».

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