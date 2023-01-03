Війна та феєрверки. У Німеччині привітання міністерки оборони викликало скандал (відео)

Новорічна промова Крістіне Ламбрехт спровокувала хвилю обурення та критики від німецьких політиків та ЗМІ

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт опублікувала в соцмережах новорічне відеозвернення, у якому згадала війну в Україні на тлі вибухів феєрків. Святкова промова політикині спровокувала шквал критики та обурення від німецьких політиків та ЗМІ, пише The Guardian.

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Стоячи біля станції берлінського метро Ламбрехт сказала, що посеред Європи вирує війна. Вона зазначила, що цей рік приніс багато особливих вражень.

«Багато-багато зустрічей з цікавими, чудовими людьми. Я хотіла би сердечно подякувати за це», – додала очільниця німецького оборонного відомства.

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У підписі до відео міністерка написала: «Бажаю всім нам гарного початку здорового, щасливого та, сподіваюсь, більш мирного 2023 року». Примітно, що коментарі до ролика закриті.

Реакція політиків Німеччини

Ролик Ламбрехт розкритикували як непрофесійний і записаний нашвидкуруч. Наголошують, зокрема, на тому, що було нетактовним записувати відео зі згадками про війну на тлі вибухів.

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Заступник голови консервативної фракції у Бундестазі Йоганн Вадепуль розгледів у цьому відео ще один доказ того, що Ламбрехт не підходить для посади міністра оборони, тож її варто відсторонити від посади.

«Крім того, відео продемонструвало, що вона не має відчуття ситуації загалом, а також стосовно того, як таке сприймають солдати, котрі воюють», – наголосив Вадепуль.

«Промова про війну на тлі новорічних петард лише увінчує серію її конфузів. Тому кожна додаткова хвилина, яку федеральний канцлер тримається за цю міністерку, і тим самим ще більше шкодить репутації нашої країни, – на його совісті», – написала в Twitter парламентарка від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), експертка з питань оборони Серап Ґюлер.

Саксонський політик Пауль Шефер також акцентував у Twitter, що «з громом новорічних ракет на задньому плані вона розповідає щось про війну в Європі та чудові зустрічі, які вона мала у 2022 році».

У міноборони Німеччини обережно зазначили, що це приватне відео, для якого не використовували ресурси відомства, і заявили, що причин коментувати його немає. Так само від критики утрималися в комітеті Бундестагу з питань оборони.

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«Новорічне відео, про яке йдеться – справа міністерки та її комунікаційного персоналу. Особисто я вважаю його дещо невдалим. Я не хочу казати більше», – заявила голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Реакція ЗМІ

Німецька газета Tagesspiegel опублікувала коментар із заголовком «Ламбрехт більше не може бути міністеркою». Видання зауважило, що з промови чиновниці можна зробити висновок, нібито повномасштабне вторгнення Росії в Україну для неї «передусім цікавий професійний досвід».

Таблоїд Bild у своєму коментарі написав, що відео очільниці оборонного відомства «осоромило» Німеччину, і теж закликав до її відставки, а журнал Spiegel назвав звернення «недоречним і незручним». Spiegel також зазначає, що скандал із відео «ймовірно, загострить питання, чи заслуговує вона на посаду міністерки».

Що відомо про Крістіне Ламбрехт

Крістіне Ламбрехт представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, одну з двох з наймасовіших і найвпливовіших (наряду з ХДС) політсил країни.

Із 2001 по 2013 роки Ламбрехт була заступницею голови фракції, а з грудня 2013 року по вересень 2017 року – першою головою фракції у Бундестазі.

Також була парламентською державною секретаркою при міністрові фінансів та міністеркою юстиції та захисту прав споживачів.

У 2021 році за пропозицією нового канцлера Олафа Шольца Ламбрехт призначили федеральною міністеркою оборони.

Під час її головування в міністерстві оборони відомство стикається із критикою через нестачу боєприпасів та проблеми із їх замовленням. Ці проблеми загострилися через війну в Україні.

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Відомо, що передача техніки від Німеччини відбувається в координації з союзниками, проте країна подбає, щоб Україна в наступні місяці мала все необхідне для ведення війни. Міністерка оборони Німеччини заявила, що не треба очікувати швидкого завершення війни.

До слова, Німеччина пояснила, чому відмовилась передати Україні свої системи Patriot.

Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала генератори, польові обігрівачі, намети, одяг та пайки для ЗСУ – Німеччина передала ЗСУ «зимовий» пакет допомоги.