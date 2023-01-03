На параді у Румунії невідомі влаштували провокацію із літерою Z
Люди в масках також підбурювали до насильства і навіть зґвалтування
Під час новорічного параду у комуні Берзунць в Румунії кілька людей переодягнулися у форму російських солдатів і проїхали на автомобілях з літерою «Z». Поліція відкрила кримінальну справу та проводить розслідування. Про це повідомляє Digi24.
На кадрах, які з’явилися в інтернет-просторі та викликали негативні реакції, люди в масках постають у костюмах російських солдатів, на яких зображені алегорії, що символізують оснащену ракетами військову техніку з написом літери «Z».
Люди в масках також підбурювали до насильства і навіть зґвалтування. Ймовірно, це була пародія на російських військових.
Зазначають, що жителі комуни Берзунць у румунському повіті Бакеу щорічно проводять парад на різні теми.
«Співробітники поліції Бакеу почали перевірку, щоб точно встановити фактичну ситуацію, і залежно від результату вживатимуть необхідних правових заходів», - заявили в поліції.
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Раніше повідомляли, що новопризначена пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук назвала представників ЗМІ, які цікавилися фактами її біографії, недолугими. Нова заява вже викликала обурення в соцмережах.
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