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На параді у Румунії невідомі влаштували провокацію із літерою Z

Олександра Садова
glavcom.ua
На параді у Румунії невідомі влаштували провокацію із літерою Z
скріншот з відео

Люди в масках також підбурювали до насильства і навіть зґвалтування

Під час новорічного параду у комуні Берзунць в Румунії кілька людей переодягнулися у форму російських солдатів і проїхали на автомобілях з літерою «Z». Поліція відкрила кримінальну справу та проводить розслідування. Про це повідомляє Digi24.

На кадрах, які з’явилися в інтернет-просторі та викликали негативні реакції, люди в масках постають у костюмах російських солдатів, на яких зображені алегорії, що символізують оснащену ракетами військову техніку з написом літери «Z».

Люди в масках також підбурювали до насильства і навіть зґвалтування. Ймовірно, це була пародія на російських військових.

Зазначають, що жителі комуни Берзунць у румунському повіті Бакеу щорічно проводять парад на різні теми.

«Співробітники поліції Бакеу почали перевірку, щоб точно встановити фактичну ситуацію, і залежно від результату вживатимуть необхідних правових заходів», - заявили в поліції.

Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт опублікувала в соцмережах новорічне відеозвернення, у якому згадала війну в Україні на тлі вибухів феєрків. Святкова промова політикині спровокувала шквал критики та обурення від німецьких політиків та ЗМІ.

Також колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відзначився черговим скандальним вчинком. 34-річний боксер виклав на своїй сторінці в Instagram звернення митрополита Української православної церкви Московського патріархату Лонгіна.

Раніше повідомляли, що новопризначена пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук назвала представників ЗМІ, які цікавилися фактами її біографії, недолугими. Нова заява вже викликала обурення в соцмережах

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Теги: скандал парад росіяни Румунія

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