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Японські депутати придбали для ЗСУ 20 автомобілів (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Японські депутати придбали для ЗСУ 20 автомобілів (фото)
Сергій Корсунський / Facebook

Авто парламентарі придбали за рахунок відрахувань від своєї зарплати

Кілька депутатів верхньої палати парламенту Японії придбала 20 автомобілів для Збройних сил України. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

«Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії «Відродження» за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд 1,2 млн дол.», – йдеться в повідомленні.

Парламентарі придбали 20 автомобілів Toyota Hilux та два контейнери корисної продукції для ЗСУ. Все це найближчим часом прибуде в Україну до військових.

Японські депутати придбали для ЗСУ 20 автомобілів (фото) фото 1

Нагадаємо, сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Кісіда прибув до української столиці потягом. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії.

Теги: Японія ЗСУ війна Україна

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