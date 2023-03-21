Японські депутати придбали для ЗСУ 20 автомобілів (фото)
Авто парламентарі придбали за рахунок відрахувань від своєї зарплати
Кілька депутатів верхньої палати парламенту Японії придбала 20 автомобілів для Збройних сил України. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
«Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії «Відродження» за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд 1,2 млн дол.», – йдеться в повідомленні.
Парламентарі придбали 20 автомобілів Toyota Hilux та два контейнери корисної продукції для ЗСУ. Все це найближчим часом прибуде в Україну до військових.
Нагадаємо, сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Кісіда прибув до української столиці потягом. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії.
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