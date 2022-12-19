ЄС встановив граничну ціну на газ. Кремль погрожує наслідками

«Будь-які посилання на граничну межу не можуть бути прийнятними»

Рішення країн Євросоюзу (ЄС) встановити стелю цін на газ неприйнятно, реакція Росії буде. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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«Це порушення ринкового процесу ціноутворення, посягання на ринковий процес, будь-які посилання на граничну межу не можуть бути прийнятними», – наголосив він.

Пєсков у традиційній для російської пропаганди манері зазначив, що потрібен час, щоб «ретельно зважити всі за і проти» при виробленні заходів у відповідь. При цьому він запевнив, що «відповідь буде, як і у випадку із запровадженням граничних цін на нафту».

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Нагадаємо, міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ. Вона становитиме €180 за МВт•год. Угоди вдалося досягнути після тижневих переговорів.

Згідно з документом, в якому викладено домовленості міністрів, верхня межа цін на газ в ЄС набуде чинності, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать €180 за МВт•год протягом трьох днів поспіль. Обмеження можуть ввести в дію з 15 лютого, на початку його не застосовуватимуть до позабіржових угод.

До слова, на десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського «Газпрому» через недопоставки газу.