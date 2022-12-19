Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС встановив граничну ціну на газ. Кремль погрожує наслідками

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЄС встановив граничну ціну на газ. Кремль погрожує наслідками
Пєсков: Реакція Росії буде
Скріншот з відео

«Будь-які посилання на граничну межу не можуть бути прийнятними»

Рішення країн Євросоюзу (ЄС) встановити стелю цін на газ неприйнятно, реакція Росії буде. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«Це порушення ринкового процесу ціноутворення, посягання на ринковий процес, будь-які посилання на граничну межу не можуть бути прийнятними», – наголосив він.

Пєсков у традиційній для російської пропаганди манері зазначив, що потрібен час, щоб «ретельно зважити всі за і проти» при виробленні заходів у відповідь. При цьому він запевнив, що «відповідь буде, як і у випадку із запровадженням граничних цін на нафту».

Нагадаємо, міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ. Вона становитиме €180 за МВт•год. Угоди вдалося досягнути після тижневих переговорів. 

Згідно з документом, в якому викладено домовленості міністрів, верхня межа цін на газ в ЄС набуде чинності, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать €180 за МВт•год протягом трьох днів поспіль. Обмеження можуть ввести в дію з 15 лютого, на початку його не застосовуватимуть до позабіржових угод.

До слова, на десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського «Газпрому» через недопоставки газу.

Читайте також: Російська «бензоколонка» опинилась на межі закриття
Теги: війна газ росія санкції Дмитро Пєсков Європа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Румунія оцінила ймовірність нападу Росії на Молдову
Румунія оцінила ймовірність нападу Росії на Молдову
ЄС встановив граничну ціну на газ. Кремль погрожує наслідками
ЄС встановив граничну ціну на газ. Кремль погрожує наслідками
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
Дума готує закон про прискорений вихід з громадянства України
Дума готує закон про прискорений вихід з громадянства України
Німеччина занепокоєна візитом Путіна до Білорусі
Німеччина занепокоєна візитом Путіна до Білорусі
Путін готує нове вторгнення. Росія відповіла на звинувачення Молдови
Путін готує нове вторгнення. Росія відповіла на звинувачення Молдови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
РФ готує вторгнення в Молдову. Названо дату
46K
Головне за ніч: масована атака дронів та хороші новини з Бахмута
42K
В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)
23K
Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)
22K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
18K
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)

Новини

Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Сьогодні, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Сьогодні, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту