Німецький енергетичний гігант подав позов проти «Газпрому» – Reuters
Позов подано за недопостачання газу
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського «Газпрому» через недопоставки газу.
Як повідомляє Reuters, частка RWE в поставках російського газу була досить низькою і до 2023 року вона склала еквівалент 15 ТВт-год.
Як зазначається у матеріалі, з початку російського військового вторгнення в Україну, ця цифра скоротилася до 4 ТВт-год.
Нагадаємо, за даними одного з найбільших світових трейдерів Trafigura Group, м’яка погода в Європі протягом останніх тижнів готує регіон до ймовірності уникнення дефіциту природного газу взимку цього року.
Тим часом «Газпром» вже традиційно звинуватив Україну у тому, що російський газ «осідає» в Україні.
До слова, польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення антимонопольного відомства Польщі (UOKiK) про накладення на російський «Газпром» штрафу в розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд).
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