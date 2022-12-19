Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ

Граничну ціну на газ закріплено на рівні €180 за МВт•год

Міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ. Вона становитиме €180 за МВт•год. Про це повідомляє Reuters.

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Угоди вдалося досягнути після тижневих переговорів.

Згідно з документом, в якому викладено домовленості міністрів, верхня межа цін на газ в ЄС набуде чинності, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать €180 за МВт•год протягом трьох днів поспіль. Обмеження можуть ввести в дію з 15 лютого, на початку його не застосовуватимуть до позабіржових угод.

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Нагадаємо, 15 грудня саміт ЄС не зміг узгодити стелю цін на газ. Після цього агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС обговорить на зустрічі 19 грудня стелю цін на газ, яка майже на третину нижче, ніж початкова пропозиція. Уряд Чехії, який головує в ЄС, запропонував знизити стелю до 188 євро за 1 МВт•год.

До слова, на десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського «Газпрому» через недопоставки газу.