Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ
фото ілюстративне

Граничну ціну на газ закріплено на рівні €180 за МВт•год

Міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ. Вона становитиме €180 за МВт•год. Про це повідомляє Reuters.

Угоди вдалося досягнути після тижневих переговорів. 

Згідно з документом, в якому викладено домовленості міністрів, верхня межа цін на газ в ЄС набуде чинності, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать €180 за МВт•год протягом трьох днів поспіль. Обмеження можуть ввести в дію з 15 лютого, на початку його не застосовуватимуть до позабіржових угод.

Нагадаємо, 15 грудня саміт ЄС не зміг узгодити стелю цін на газ. Після цього агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС обговорить на зустрічі 19 грудня стелю цін на газ, яка майже на третину нижче, ніж початкова пропозиція. Уряд Чехії, який головує в ЄС, запропонував знизити стелю до 188 євро за 1 МВт•год.

До слова, на десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського «Газпрому» через недопоставки газу.

Читайте також:

Теги: Україна війна росія Європейський союз окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стеля цін на російську нафту: Кремль вигадує, як обійти санкції
Стеля цін на російську нафту: Кремль вигадує, як обійти санкції
13 грудня, 15:00
5 грудня набуло чинності рішення Євросоюзу про введення ембарго на постачання нафти з Росії 
Цінова стеля на нафту: майже два десятки російських танкерів застрягли біля берегів Туреччини
6 грудня, 10:01
Встановлено ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель
Список країн, що ввели стелю цін на російську нафту, розширився
3 грудня, 06:15

Економіка

Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні
Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні
Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ
Країни ЄС погодили стелю цін на російський газ
ЄС готується змінити стелю ціни на газ – Bloomberg
ЄС готується змінити стелю ціни на газ – Bloomberg
Євросоюз хоче розблокувати транзит добрив із РФ – WSJ
Євросоюз хоче розблокувати транзит добрив із РФ – WSJ
Британія відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2
Британія відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2
Шольц пояснив, чи передаватиме Німеччина танки Україні в односторонньому порядку
Шольц пояснив, чи передаватиме Німеччина танки Україні в односторонньому порядку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)
38K
Головне за ніч: масована атака дронів та хороші новини з Бахмута
34K
РФ готує вторгнення в Молдову. Названо дату
19K
Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)
18K
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
17K
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Сьогодні, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Сьогодні, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту