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Єврейське агентство «Сохнут» готується до виходу з РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Єврейське агентство «Сохнут» готується до виходу з РФ

Єврейська агенція шукає нову модель роботи в РФ

Єврейське агентство для Ізраїлю «Сохнут», яке займається репатріацію євреїв до Ізраїлю, не має наміру згортати свою діяльність і залишати Росію, хоча змінить свою роботу, адаптуючись до російського законодавства. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазнаається, що у єрусалимській штаб-квартирі агентства обговорювалися плани щодо перенесення всіх операцій зРосії до Ізраїлю, попри досягнутий прогрес у врегулюванні напруженості між Москвою і Тель-Авівом.

За словами джерел видання, очікується, що керівники Єврейського агентства офіційно припинять його фізичну діяльність у Росії. І все, що можна здійснювати у віртуальному форматі, зокрема процес алія (повернення на історичну батьківщину), проводитиметься в режимі онлайн.

Крім того, очікуються зміни в роботі з благодійними фондами.

«Вони не вестимуть жодної фізичної діяльності в Росії, але фінансуватимуть місцеві заходи, наставники приїжджатимуть з Ізраїлю для підтримання життя єврейської громади», – зазначило джерело.

Відносини між Росією та Ізраїлем почали псуватися після вторгнення Москви в Україну. У травні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Гітлера «була єврейська кров». Пізніше Путін вибачився за ці слова перед ізраїльським прем'єр-міністром.

Рішення про заборону організації пов'язують із позицією Ізраїлю щодо України.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід дав доручення зовнішньополітичному відомству країни підготувати низку політичних заходів проти РФ. Їм дадуть хід, якщо Єврейська агенція в Росії буде ліквідована.

Також стало відомо, що співробітників Єврейської агенції прослуховувала російська розвідка.

Теги: росія Ізраїль

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