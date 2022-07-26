Чому Путін забороняє Сохнут

Ніхто з народів, які жили в СРСР не мав права на національну демократію

Немає машини часу. Не можна повернутися у минуле. Але, якщо ти шизофренік, то для тебе можливо все.

Путін забороняє Сохнут. Ізраїльське агенство Сохнут у СРСР теж було заборонене. Це давня громадська організація, яка підтримує національне життя за межами Ізраїлю і сприяє виїзду євреїв на Землю обітовано.

А що відбувається? Чому Путін закриває Сохнут? Це він хоче допомогти Лапіду у боротьбі з Нетаньяху ? Чи навпаки – Нетаньяху у боротьбі з Лапідом – запитують мене американські друзі, які за походженням не євреї і не українці.

Та ні. Ці люди так не думають. Вони вирішили терміново відновити СРСР. Ну, це так, якби теж божевільний, але не настільки Берлусконі, якби мав ядерну зброю, вирішив би відновити Велику Римську Імперію. Втім Берлусконі хитрий і хтивий, а не божевільний.

Спосіб відновлення СРСР простий. Спочатку треба знищити українців, потім можна братися за євреїв. Між ними можна ще знищити могили поляків. Цим окрім Путіна зараз активно займається його посіпака Лукашенко.

Тому, коли вони кажуть, що це для того, щоб Ізраїль не висмоктував мізки євреїв на батьківщину, то саме це і мають на увазі. з СРСР євреїв не випускали. Вони повинні працювати на Імперію !!! А не їхати у свою «демократію».

Ніхто з народів, які жили в СРСР не мав права на національну демократію!!! Це логіка імперії часів пізнього СРСР.

Тому і ворогуватиме Путін також з народами Балтії, поляками і євреями!!!

Шизофреніки прив‘язуються до символів. Жодного сумніву у тому, що Путін захоче відновити СРСР через сто років після його створення у мене не було. Це символічно!

Для цього треба знищити «українських націоналістів» і «сіоністів».

Тому забудьте про «Сохнут».

Таке бажання повернутися у минуле є вкрай небезпечним, бо воно маніакальне. З маніяками, а тим більше якщо вони мають ядерну зброю не можна домовитися. Співіснування з ними лише збільшує жертви. Логіки у їхніх діях немає. Зате є системність і жорстокість.

Реальна оцінка ситуації важлива для прийняття правильних рішень. І якщо маніяк сьогодні напав на вашу сусідку означає лише те, що завтра нападе на вас, якщо його не зупинити.

Тому у закритті Сохнуту я не вбачаю жодного хитрого геополітичного плану !!! Керівники держави, які серйозно говорять про «теорії золотого мільярду», «світові уряди» і те, що «Гітлер був євреєм» щиро у це вірять.

Якщо ми разом їх не зупинимо, ризик знищення світу, як би кінематографічно і трагікомічно це не звучало цілком реальний.

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Джерело: блог Миколи Княжицького

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