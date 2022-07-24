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    Політика

    Закриття агентства «Сохнут» у Москві: прем'єр Ізраїлю закликав РФ до діалогу

    Закриття агентства «Сохнут» у Москві: прем'єр Ізраїлю закликав РФ до діалогу
    фото: dw

    Лапід: «Закриття офісів єврейського агентства стало б серйозною подією, яка позначиться на відносинах»

    Закриття в Росії єврейського агентства «Сохнут» може серйозно позначитися на російсько-ізраїльських відносинах. Про це заявив прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід, пише «Інтерфакс».

    Він також наголосив на необхідності зробити все можливе для вирішення цієї проблеми шляхом діалогу.

    У канцелярії прем'єра повідомили, що в неділю вранці він провів нараду з цієї теми. «Прем'єр-міністр заявив, що відносини з Росією важливі для Ізраїлю. Важливим є і той факт, що в Росії проживає велика єврейська діаспора. Ці моменти обговорюють під час усіх дипломатичних контактів на високому рівні з Москвою», – наголошується в повідомленні канцелярії.

    «Закриття офісів єврейського агентства стало б серйозною подією, яка позначиться на відносинах», – ідеться у ньому.

    Лапід доручив юридичній делегації «бути готовою вирушити на переговори до Москви, щойно Росія дасть на це згоду».

    «Делегації слід використати всі можливості для діалогу. Також слід обговорювати проблему і на високому дипломатичному рівні», – наголошується у повідомленні.

    Раніше управління Мін'юсту у Москві звернулося до суду з вимогою щодо його ліквідації. «Сохнут» – організація, яка опікується репатріацією в Ізраїль та допомогою репатріантам, а також питаннями, пов'язаними, зокрема, із глобальною єврейською спільнотою. На території колишнього СРСР представництва агентства діють із 1989 року.

    Нагадаємо, ізраїльська преса у червні наголошувала - війна Росії проти України та її конфлікт із Заходом посилили прояви антисемітизму. З’явилося стільки нападів на євреїв та Ізраїль у російській пресі, телебаченні, соціальних мережах та офіційних заявах, скільки не траплялося за останні кілька десятиліть.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Закриття агентства «Сохнут» у Москві: прем'єр Ізраїлю закликав РФ до діалогу