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Європарламент може визнати Росію державою-спонсором тероризму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Європарламент може визнати Росію державою-спонсором тероризму
201 євродепутат підтримав включення резолюції у дебати
фото з відкритих джерел

У листопаді Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо визнаня Росії державою-спонсором тероризму

Європарламент схвалив запит групи Європейських консерваторів та реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Богдан Жоньця, повідомляє Polskie Radio.

Під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції у дебати, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

«Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, яка дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес», – прокоментував Жоньця.

Очікується, що резолюцію буде обговорено та винесено на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Раніше Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО.

Нагадаємо, триває 237-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: тероризм Європейський союз війна росія

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