Буде історичним прикладом: Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО

Зеленський зазначив, що Росія своїми зруйнувала або пошкодила вже більш ніж 2 600 освітніх обʼєктів в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна бути виключена з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) через численні руйнування та пошкодження культурних та освітніх закладів, які вона спричинила в Україні. Відповідну заяву він зробив під час звернення до ЮНЕСКО.

«Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні», – сказав він.

Зеленський підкреслив, що держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної та природної спадщини – Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він зазначив, що російське головування знецінює саму інституцію – її вагу, її репутацію.

«Держава-терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО та із самої організації. Хай це буде історичним прикладом для всіх у світі, що ніхто не стане терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Росія своїми терористичними ударами зруйнувала або пошкодила вже більш ніж 2 600 освітніх обʼєктів в Україні.

Нагадаємо, триває 230-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.