Канада оголосила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

ЗСУ отримають 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони. Про це повідомив прем'єр-міністра Канади Джастін Трюдо на спільному брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем.

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Трюдо зазначив, що його країна вже понад рік надає Україні військову допомогу. Українським захисникам передали танки, бронетранспортери, боєприпаси та інше озброєння.

«Сьогодні ми оголошуємо, що зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України», – зазначив прем'єр.

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Нагадаємо, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль цього тижня перебуває з робочим візитом у Канаді. Українці в соціальних мережах одразу помітили цікаву деталь, коли літак прем'єр-міністра лише сів у Канаді. На борту літака намальовані яскраві піктаграми: український прапор, літак та складені у молитві руки. Сенс малюнків зрозумілі: Україні потрібні винищувачі для перемоги у війні.

До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.