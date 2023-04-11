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Шмигаль у Канаді: міністр яскраво натякнув, що насправді потрібно Україні (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Шмигаль у Канаді: міністр яскраво натякнув, що насправді потрібно Україні (фото)
Під час візиту Шмигаля у Канаду політики будуть обговорювати посилення допомоги Україні
фото з відкритих джерел

На фюзеляжі літака, біля зображення прапору, є цікаві піктограми, які натякають на необхідність надання західних винищувачів

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль цього тижня перебуває з робочим візитом у Канаді. Українці в соціальних мережах одразу помітили цікаву деталь, коли літак прем'єр-міністра лише сів у Канаді.

На борту літака намальовані яскраві піктаграми: український прапор, літак та складені у молитві руки. Сенс малюнків зрозумілі: Україні потрібні винищувачі для перемоги у війні. 

Малюнки на борту літака мають великий сенс для українців
Малюнки на борту літака мають великий сенс для українців

Зазначимо, що Шмигаль в Канаді зустрінеться з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд.

Цього тижня глава українського уряду також відвідає США. Шмигаль проведе низку зустрічей з американськими високопосадовцями та візьме участь у Spring Meetings, що проводять Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Цього року захід відбудеться у Вашингтоні. «Готуємо нові домовленості й угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої держави», – зазначив прем'єр.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду, щоб провести перемовини стосовно постачання боєприпасів і важкої техніки. Шмигаль зазначив, що Україні потрібні такі країни, як Канада, щоб допомогти прокласти шлях для більшої кількості іноземних інвестицій. І це, за його словами, включає спеціальне страхування для зменшення фінансових ризиків, пов'язаних з роботою в зоні бойових дій.

Як повідомлялося, Канада передала в державний бюджет України додаткові 2,4 мільярда канадських доларів (приблизно $1,8 млрд) додаткової фінансової підтримки у формі кредиту. Кошти було надано на пільгових умовах через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

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Теги: Денис Шмигаль літак Канада

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