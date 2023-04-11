Шмигаль прибув до Канади: на порядку денному посилення допомоги Україні

Цього тижня глава українського уряду також відвідає США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 11 квітня, прибув з робочим візитом до Канади. Після цього глава уряду відвідає США. Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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Прем’єр зазначив, що у Канаді зустрінеться з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд.

Цього тижня глава українського уряду також відвідає США. Шмигаль проведе низку зустрічей з американськими високопосадовцями та візьме участь у Spring Meetings, що проводять Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Цього року захід відбудеться у Вашингтоні. «Готуємо нові домовленості й угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої держави», –зазначив прем'єр.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду, щоб провести перемовини стосовно постачання боєприпасів і важкої техніки. Шмигаль зазначив, що Україні потрібні такі країни, як Канада, щоб допомогти прокласти шлях для більшої кількості іноземних інвестицій. І це, за його словами, включає спеціальне страхування для зменшення фінансових ризиків, пов'язаних з роботою в зоні бойових дій.

Як повідомлялося, Канада передала в державний бюджет України додаткові 2,4 мільярда канадських доларів (приблизно $1,8 млрд) додаткової фінансової підтримки у формі кредиту. Кошти було надано на пільгових умовах через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.