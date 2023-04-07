Головна Країна Політика
search button user button menu button

Шмигаль їде в Канаду на переговори щодо передачі важкої техніки ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шмигаль їде в Канаду на переговори щодо передачі важкої техніки ЗСУ
Шмигаль зазначив, що Україні потрібні такі країни, як Канада, щоб допомогти прокласти шлях для більшої кількості іноземних інвестицій
фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Український уряд не розголошує дату поїздки з міркувань безпеки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду, щоб провести перемовини стосовно постачання боєприпасів і важкої техніки. Про це він заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

«Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпасів для гаубиць і боєприпасів для танків… Це надзвичайно важливо для організації нашого контрнаступу», – сказав Шмигаль.

Як зазначається, прем`єр-міністр відвідає Канаду найближчими тижнями, однак український уряд не розголошує дату поїздки з міркувань безпеки.

Як пише видання, бюджет уряду Канади на 2023 рік, оприлюднений у березні, пропонує новий кредит для України у розмірі $2,4 млрд, але не передбачає додаткової військової допомоги. Однак за останні 12 місяців Оттава надала Києву військового спорядження на суму понад 1 мільярд доларів.

Шмигаль сказав, що не занепокоєний відсутністю нової військової допомоги для України у федеральному бюджеті країни, і сподівається, що Канада все одно надасть більше військової допомоги, окрім інших форм допомоги.

За словами Шмигаля, український уряд також хотів би, щоб Оттава запропонувала канадським компаніям, які інвестують в Україну, страхування від воєнних ризиків як частину зусиль, спрямованих на підтримку відбудови та іноземних інвестицій в Україну.

Шмигаль зазначив, що Україні потрібні такі країни, як Канада, щоб допомогти прокласти шлях для більшої кількості іноземних інвестицій. І це, за його словами, включає спеціальне страхування для зменшення фінансових ризиків, пов'язаних з роботою в зоні бойових дій.

«Нам буде потрібна додаткова підтримка у страхуванні воєнних ризиків, тому що жоден інвестор не прийде в Україну, якщо уряди наших партнерів не підтримають і не застрахують (від) воєнних ризиків в Україні», - сказав Шмигаль.

Міінстр сказав, що буде говорити з канадською стороною про те, що може зробити Оттава.

«Тож якщо канадська компанія вирішить інвестувати гроші в Україну, ми проситимемо канадський уряд створити якийсь механізм підтримки канадських інвестицій», – зауважив він.

Як повідомлялося, Канада передала в державний бюджет України додаткові 2,4 мільярда канадських доларів (приблизно $1,8 млрд) додаткової фінансової підтримки у формі кредиту. Кошти було надано на пільгових умовах через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду,

Теги: переговори страхування Денис Шмигаль гроші бюджет Канада міністр кредит

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Сорока Святих: що сьогодні треба зробити і що не варто починати
День Сорока Святих: що сьогодні треба зробити і що не варто починати
22 березня, 11:07
Гордон з дружиною та дітьми – від першого шлюбу та теперішнього союзу
Гордон ошелешив сумою, яку витрачає на родину за кордоном та на себе в Києві
9 березня, 23:24
Тереза Мей обіймала посаду прем'єра Великобританії з 2016 по 2019 рік
Експрем'єр Великобританії Тереза Мей випустить книгу про зловживання владою
16 березня, 10:03
Оксен Лісовий – директор Малої академії наук
Стало відомо, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета
17 березня, 21:38
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
15 березня, 22:24
Президент Сербії висловився щодо торгівлі зброєю
Президент Сербії пояснив, кому і навіщо його країна продає зброю
16 березня, 22:17
У Парижі знову масові протести: палають автомобілі (відео)
У Парижі знову масові протести: палають автомобілі (відео)
17 березня, 04:27
З 1 липня Уряд планує повернути розмір податку на пальне, яким був у довоєнний період
Підвищення цін на пальне: експерт пояснив, коли саме і на скільки
1 квiтня, 07:20
Андрій Сибіга, радник президента з питань зовнішньої політики
Україна готова до переговорів із РФ щодо Криму: Банкова назвала умову
Вчора, 01:13

Політика

Україна запропонувала РФ обміняти полонених мусульман з нагоди Рамадану: Кремль відмовив
Україна запропонувала РФ обміняти полонених мусульман з нагоди Рамадану: Кремль відмовив
Шмигаль їде в Канаду на переговори щодо передачі важкої техніки ЗСУ
Шмигаль їде в Канаду на переговори щодо передачі важкої техніки ЗСУ
Переворот у Львівській облраді. Партія Порошенка зробила заяву
Переворот у Львівській облраді. Партія Порошенка зробила заяву
Витік секретних даних про контрнаступ: розвідка дала роз’яснення
Витік секретних даних про контрнаступ: розвідка дала роз’яснення
Плани ЗСУ та запобігання витоку інформації: Зеленський провів Ставку
Плани ЗСУ та запобігання витоку інформації: Зеленський провів Ставку
Уряд провів низку кадрових перестановок
Уряд провів низку кадрових перестановок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
19K
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Окупантам приготуватися: розвідка анонсувала нові спецоперації
11K
Порошенко приїхав на службу в Києво-Печерську лавру
7092
Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.
6944
У мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України – ЗМІ

Новини

Прем'єр-міністр України найближчим часом відвідає Канаду: яка причина візиту
Сьогодні, 18:35
Туреччина планує продовжити зусилля для «мирних переговорів» між Україною й РФ
Сьогодні, 17:00
«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Вчора, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Вчора, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
5 квiтня, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту