Шмигаль їде в Канаду на переговори щодо передачі важкої техніки ЗСУ

Шмигаль зазначив, що Україні потрібні такі країни, як Канада, щоб допомогти прокласти шлях для більшої кількості іноземних інвестицій

Український уряд не розголошує дату поїздки з міркувань безпеки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду, щоб провести перемовини стосовно постачання боєприпасів і важкої техніки. Про це він заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

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«Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпасів для гаубиць і боєприпасів для танків… Це надзвичайно важливо для організації нашого контрнаступу», – сказав Шмигаль.

Як зазначається, прем`єр-міністр відвідає Канаду найближчими тижнями, однак український уряд не розголошує дату поїздки з міркувань безпеки.

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Як пише видання, бюджет уряду Канади на 2023 рік, оприлюднений у березні, пропонує новий кредит для України у розмірі $2,4 млрд, але не передбачає додаткової військової допомоги. Однак за останні 12 місяців Оттава надала Києву військового спорядження на суму понад 1 мільярд доларів.

Шмигаль сказав, що не занепокоєний відсутністю нової військової допомоги для України у федеральному бюджеті країни, і сподівається, що Канада все одно надасть більше військової допомоги, окрім інших форм допомоги.

За словами Шмигаля, український уряд також хотів би, щоб Оттава запропонувала канадським компаніям, які інвестують в Україну, страхування від воєнних ризиків як частину зусиль, спрямованих на підтримку відбудови та іноземних інвестицій в Україну.

Шмигаль зазначив, що Україні потрібні такі країни, як Канада, щоб допомогти прокласти шлях для більшої кількості іноземних інвестицій. І це, за його словами, включає спеціальне страхування для зменшення фінансових ризиків, пов'язаних з роботою в зоні бойових дій.

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«Нам буде потрібна додаткова підтримка у страхуванні воєнних ризиків, тому що жоден інвестор не прийде в Україну, якщо уряди наших партнерів не підтримають і не застрахують (від) воєнних ризиків в Україні», - сказав Шмигаль.

Міінстр сказав, що буде говорити з канадською стороною про те, що може зробити Оттава.

«Тож якщо канадська компанія вирішить інвестувати гроші в Україну, ми проситимемо канадський уряд створити якийсь механізм підтримки канадських інвестицій», – зауважив він.

Як повідомлялося, Канада передала в державний бюджет України додаткові 2,4 мільярда канадських доларів (приблизно $1,8 млрд) додаткової фінансової підтримки у формі кредиту. Кошти було надано на пільгових умовах через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду,