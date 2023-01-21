Христо Грозєв назвав сценарій, який обрав Кремль у війні з Україною

Затяжна війна необхідна Путіну як щит для збереження від розпаду Росії

Керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв розповів «Главкому» про те, чим вигідне Путіну затягування війни в Україні і які наслідки загрожують кремлівському режиму у разі поразки.

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Ще восени минулого року значна частина військової еліти Росії усвідомила, що будь-який військовий план закінчити війну перемогою у 2022 році вже можна вважати проваленим.

«А відтак відбувалася підготовка до тривалої війни. Не знаючи при цьому, який саме вигляд матиме виграшний сценарій. Тобто, єдиний план полягав у відсутності плану як такого», – пояснив журналіст.

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Саме це, на його думку, підштовхнуло верхівку Кремля до розгортання плану затяжної війни.

«Кремлю необхідно за будь-які ціну витримати цю війну від двох до чотирьох років. Чому саме так, а не інакше? Тому, що будь-який інший варіант закінчення війни тягне за собою одразу ж розпад Росії», – вважає Грозєв.

Такі прогнози підтвердив і той факт, що наразі російські спецслужби активно моніторять сепаратистські настрої у суспільстві.

«Наші друзі, білоруські кіберпартизани, змогли хакнути сайт Роскомнадзору. Зокрема, викрили дані особливого департаменту цього відомства, який співпрацює напряму із ФСБ та відстежує соціальні загрози.

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Першою у списку найнебезпечніших зазначена загроза розпаду Росії. Відштовхуючись від цього, можна зробити висновок, що сепаратистські настрої моніторять навіть уважніше, ніж антивоєнні у суспільстві», – наголосив Грозєв.

Ві переконаний, що Путін надто боїться розпаду «імперії» і будь-яким способом намагатиметься врятуватися від поразки.

До слова, журналіст Bellingcat Христо Грозєв назвав головний страх Путіна. Грозєв переконаний, що зараз у Кремлі зароджується нове протистояння між російським диктатором Володимиром Путіним та власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Грозєв зазначив, що звільнення командувача російськими військами Сергія Суровікіна є першим етапом у протистоянні Пригожина та Путіна.

Нагадаємо, 26 грудня 2022 року стало відомо, що МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили» (ст. 207.3 КК РФ), повідомили пропагандистські ЗМІ. У липні російська ФСБ звинуватила Грозева в допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти військовий літак РФ. ЗМІ стверджують, що про порушення справи відомство не повідомляло. Грозєв заперечував свою участь в операції українських спецслужб.