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«Коментатори сперечаються, як мене вбити»: Грозев про оголошення у розшук (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Коментатори сперечаються, як мене вбити»: Грозев про оголошення у розшук (фото)
Фото Julien de Rosa/AFP/Getty Images

Росіяни у соцмережах дискутують, як краще вбити журналіста-розслідувача

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв відреагував на своє оголошення у розшук російськими правоохоронцями і продемонстрував скріншоти із соцмереж, на яких російські користувачі відкрито дискутують про методи його убивства.

«Коментатори під матеріалом про те, що я в розшуку, сперечаються, у який спосіб мене найкраще вбити: чи кувалдою – «як зараз модно», – чи отруйною парасолькою, чи просто застрелити мене – «того болгарського цигана», який «напевно, румун». Ох, ця фашистська мразота, яка процвітає в Росії,
– написав журналіст.

4 фото
На весь екран
РОсіяни погрожують Христо Грозеву розправою

Як відомо, 25 лютого цього року проєкт Bellingcat  було внесено до списку «небажаних» у Росії.

У липні російська ФСБ звинуватила Грозева в допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти військовий літак РФ. ЗМІ стверджують, що про порушення справи відомство не повідомляло. Грозев заперечував свою участь в операції українських спецслужб.

Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозева. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили» (ст. 207.3 КК РФ), повідомили пропагандистські ЗМІ.

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Теги: росія війна агресія розшук Христо Грозев погрози

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