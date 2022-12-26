«Коментатори сперечаються, як мене вбити»: Грозев про оголошення у розшук (фото)

Росіяни у соцмережах дискутують, як краще вбити журналіста-розслідувача

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв відреагував на своє оголошення у розшук російськими правоохоронцями і продемонстрував скріншоти із соцмереж, на яких російські користувачі відкрито дискутують про методи його убивства.

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Commenters under story about me being on Wanted List debate what the best way to kill me is: whether by sledgehammer ("as is now fashionable"), or by poison umbrella, or just shoot me, "that Bulgarian gypsy" who is "probably Romanian". Oh, the fascist scum that thrives in Russia. pic.twitter.com/tc7RErDFRh — Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022

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«Коментатори під матеріалом про те, що я в розшуку, сперечаються, у який спосіб мене найкраще вбити: чи кувалдою – «як зараз модно», – чи отруйною парасолькою, чи просто застрелити мене – «того болгарського цигана», який «напевно, румун». Ох, ця фашистська мразота, яка процвітає в Росії,

– написав журналіст.

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РОсіяни погрожують Христо Грозеву розправою

Як відомо, 25 лютого цього року проєкт Bellingcat було внесено до списку «небажаних» у Росії.

У липні російська ФСБ звинуватила Грозева в допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти військовий літак РФ. ЗМІ стверджують, що про порушення справи відомство не повідомляло. Грозев заперечував свою участь в операції українських спецслужб.

Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозева. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили» (ст. 207.3 КК РФ), повідомили пропагандистські ЗМІ.