«Коментатори сперечаються, як мене вбити»: Грозев про оголошення у розшук (фото)

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв відреагував на своє оголошення у розшук російськими правоохоронцями і продемонстрував скріншоти із соцмереж, на яких російські користувачі відкрито дискутують про методи його убивства.

Commenters under story about me being on Wanted List debate what the best way to kill me is: whether by sledgehammer ("as is now fashionable"), or by poison umbrella, or just shoot me, "that Bulgarian gypsy" who is "probably Romanian". Oh, the fascist scum that thrives in Russia. pic.twitter.com/tc7RErDFRh